Twitch entfernt neues „Pay2Win“-Feature, weil Leute damit Pornos auf die Startseite bringen

Der Streaming-Dienst Twitch hat ein umstrittenes neues Feature live geschaltet, aber rasch wieder entfernt. Zuschauer können mit der neuesten Idee Geld ausgeben, um Inhalte ihres Lieblings-Streamers anderen Zuschauern zu zeigen und ihn so „größer“ zu machen. Das Feature war als „Pay2Win“ ohnehin umstritten. Jetzt zeigt sich: Es ist auch viel zu leicht zu missbrauchen.

Was ist das für ein Feature?

Was war die Kritik an den vorherigen „Boosts?“ Die Kritik ist „das nutzt nur den Reichen und Großen:“

Letztlich dient so ein Boost also vor allem den „großen Streamer“ noch größer zu werden – während kleine Streamer dann noch „unsichtbarer“ auf Twitch erscheinen. In den Augen vieler war das ein reines „Pay2Win“-Schema, mit dem Twitch die Leute dazu bringen wollte, mehr Geld auszugeben. Die Plattform hätte es schlechter gemacht.

Was ging diesmal schief? Das neue Feature „Boost Train“ sollte einen Kanal bewerben, wenn Zuschauer Abos spendeten oder die Währung Bits nutzen, um Belohnungen freizuschalten.

Das ging auch eine Weile ganz gut, bis dann einem Nutzer auffiel, dass ihm auf der Startseite die nackten Brüste von Frauen angezeigt werde.

Offenbar hatte jemand einen Kanal mit Pornos auf Twitch livegestellt und den „Boost Train“ genutzt, um den Kanal möglichst vielen Leuten anzeigen zu lassen.

Looks like determined trolls are literally paying for accounts with access to the Boost Train… and then literally creating hype trains to get porn onto the front page.



Image via https://t.co/TKbR7jMQRK pic.twitter.com/IPHyMMD4c9