„Auf ganzer Ebene ein Versager“ – Trymacs schimpft über unverschämten Zuschauer auf Twitch

In einem aktuellen Vorfall störte ein Zuschauer die Liveübertragung des beliebten Twitch-Streamers Trymacs. Während dieser entspannt eine Runde Fortnite spielen wollte, wurde er von einem Zuschauer beleidigt, welcher daraufhin aus dem Chat verbannt worden ist. Doch damit war die Angelegenheit noch nicht abgeschlossen.

Wer ist Trymacs? Maximilian Alexander Curt Stemmler, besser bekannt als Trymacs, ist seit 2016 auf Twitch und YouTube aktiv. Seine sympathische und unterhaltsame Art sowie seine kreativen Events haben ihm eine treue Fangemeinde eingebracht.

Ursprünglich begann er während seines Studiums Inhalte zu erstellen, doch mittlerweile unterhält er regelmäßig Zehntausende Zuschauer und genießt den Status eines erfolgreichen Influencers.

So bezeichnet sich der Hamburger selbstironisch als „Streamer ohne Skill“. Offenbar teilte auch einer seiner Zuschauer diese Ansicht.

Alle Informationen zur aktuellen Fortnite-Saison, in der Trymacs derzeit viel spielt, könnt ihr hier finden:

„Findet mich scheiße, findet Fortnite scheiße“

Während Trymacs sich konzentrierte und daran arbeitete, in Fortnite den höchsten Rang „Unreal“ in Fortnite zu erreichen, wurde seine Streamsession von einem unerwarteten Zwischenfall unterbrochen.

Ein Zuschauer tauchte im Chat auf und begann, seine Missbilligung sowohl gegenüber Trymacs als auch gegenüber dem Spiel selbst in beleidigender Form kundzutun. Dieser Zuschauer schrieb wiederholt, dass Trymacs ein „Lappen“ sei und dass er weder den Streamer noch das Spiel Fortnite schätze – um es noch vorsichtig auszudrücken

Trymacs, der für seinen scharfen Humor bekannt ist, reagierte auf die Provokationen mit einer Mischung aus Verblüffung und Selbstironie. Er wies darauf hin, dass der Nutzer offensichtlich 32 Jahre alt sei – eine Tatsache, die er aus in seinem Usernamen ableitete.

Trymacs beschrieb humorvoll, wie der Nutzer den Stream betrat, offensichtlich unzufrieden und negativ eingestellt war, um dann ausgerechnet an einem schönen Samstag im Chat zu erscheinen und sich in Beleidigungen zu ergehen:

Der öffnet den Stream. Findet mich scheiße, findet Fortnite scheiße. Jetzt hat er es endlich zum Wochenende geschafft. Das Wetter draußen ist geil. Geiler Samstag. Dann kommt er hier rein, beleidigt im Chat, mit 32.

Trotz des offensichtlichen Versuchs des Störers, die Stimmung zu trüben, beschloss Trymacs, klare Grenzen zu setzen und den Zuschauer aus dem Chat zu verbannen. Doch dieser zeigte keine Anzeichen von Einsicht oder Respekt vor dieser Entscheidung.

Der Zuschauer gab nicht auf, kontaktierte einen Mod

Nachdem er aus dem Chat verbannt wurde, zeigte der Zuschauer keine Anzeichen von Nachsicht oder Reue. Stattdessen entschied er sich dafür, einen der Moderatoren von Trymacs auf Twitch direkt anzuschreiben. In seiner Nachricht beleidigte der Störenfried den Moderator nicht nur als „Müllmod“, sondern beschuldigte ihn auch der schlechten Moderationsarbeit. Doch damit nicht genug, der Zuschauer ging noch einen Schritt weiter und beleidigte sogar die Mutter des Moderators.

Trymacs reagierte auf diese unangemessenen Handlungen mit einer klaren Einschätzung. Er stellte die These auf, dass der Zuschauer ein Verlierer sei, der sein Leben nicht im Griff habe: „Er ist ein Loser. Aber, so etwas in den Chat zu schreiben und das bei den Mods zu schreiben – Der Typ ist einfach auf ganzer Ebene ein kompletter Versager.“

Er betonte, dass es inakzeptabel sei, solche beleidigenden Nachrichten im Chat zu verbreiten und sich zudem an die Moderatoren zu wenden, um sie auf diese Weise zu belästigen. Trymacs spekulierte weiter, dass der Zuschauer wahrscheinlich selbst mit persönlichen Problemen zu kämpfen habe, was sein negatives Verhalten und seine Angriffe erklären könnte.

Was macht Trymacs sonst noch? Im Jahr 2023 veranstaltete der Twitch-Streamer Amar Al-Naimi den „Lost Legends Cup“. In diesem Turnier traten 100 deutsche Content Creator in Fortnite-Zweierteams gegeneinander an, um ein Preisgeld von 20.000 € zu gewinnen. Trymacs hatte einen vermeintlich sicheren Siegesplan, der jedoch nach hinten losging. Mehr dazu könnt ihr hier lesen: Twitch: Trymacs will sich dickes Preisgeld in Fortnite krallen, indem er sich an einen Profi hängt – Aber es läuft alles schief