Trymacs erzählt, wie ihn das Management seines Twitch-Kollegen abfüllte, schimpft über „kleine Hobby-Detektive“

Maximilian „Trymacs“ Stemmler (28) ist einer der größten Streamer im deutschen Twitch. Dementsprechend viele Augen sind auf ihn gerichtet, auch, wenn er manches vielleicht lieber für sich behalten würde. In einem Stream ärgerte er sich nun über die „Hobby Detektive“, die ihm nach einer durchzechten Nacht Drogenkonsum unterstellten.

Was war los bei Trymacs? Ende März nahm der Streamer an den Winter Games seines Twitch-Kollegen Elias “EliasN97” Nerlich in St. Moritz teil. Wie es sich gehört, durfte natürlich auch eine zünftige Aprés Ski Party nicht fehlen. Dabei schaute Trymacs jedoch etwas zu tief ins Glas.

Bilder und Videos des offenkundig etwas mehr als nur leicht beschwipsten Trymacs machten schnell die Runde in den sozialen Medien. Zuschauern fielen vor allem die Pupillen und die auffällig gerötete Nase des Streamers auf. Einige hatten den Verdacht, dass da wohl nicht nur Alkohol im Spiel gewesen sein könne und unterstellten Trymacs, Drogen konsumiert zu haben.

In einem Stream klärte er die Situation nun auf und schimpfte über die “Hobby Detektive”.

Clips sind kurze Ausschnitte aus Streams, die meist aus dem Kontext gerissen werden. So können sie online ein merkwürdiges Eigenleben entwickeln.

Vodka Energy statt Kokain

Was war das für ein Stream? In einem Stream vom Osterwochenende reagierte Trymacs auf einige Video-Zusammenschnitte, bevor er mit seinen Twitch-Kollegen in CS:GO startete. Die betrunkenen Eskapaden des Streamers waren ein prominenter Bestandteil der Videos.

Wie reagierte Trymacs? Der nahm es mit Humor und erklärte erstmal, wie es überhaupt so weit kommen konnte: Aus irgendeinem Grund habe er einen ganzen Beutel mit Verzehr-Gutscheinen von Elias’ Management erhalten, während andere nur 3 Freigetränke bekommen hätten.

Dann habe auch noch jeder mit ihm anstoßen wollen und er sei auch noch von Fans eingeladen worden. Irgendwann fand er sich schließlich im Backstage-Bereich wieder, dabei habe er eigentlich nur auf die Toilette gehen wollen. Einen Auszug der Reaction könnt ihr euch hier ansehen:

Worüber ärgerte sich Trymacs? Eine Sache störte Trymacs dennoch: Die Kommentare in sozialen Medien, er habe Kokain genommen, das würde man sehen. Das sei überall auf TikTok verbreitet worden, so der Streamer. Dabei kann er das Ganze erklären:

Auch auf TikTok alles voll, in YouTube-Kommentaren, alles so 13-Jährige: ‘Oh, man erkennt, deine Pupillen sind groß. Der hat gekokst!’ Dicker, ich habe 11 Vodka Energy getrunken, vielleicht kommt das auch daher.

Und auch die rote Nase kann Trymacs erklären: Das ist wohl einfach nur ein fieser Sonnenbrand. Das geht hoch oben in den Bergen schnell, wenn man nicht ausreichend Sonnenschutz dabei hat.

‘Die Nase ist rot, der hat gekokst!’ Ich habe einen kompletten … Die ist immer noch rot, ich verliere Haut auf meiner Nase, eine Woche später, so ein Sonnenbrand. Ich habe Verbrennungen zweiten Grades, ich hatte Brandblasen auf der Nase und die Haut ist abgefallen.

Das seien alles so „kleine jugendliche Hobby-Detektive“ gewesen, die Gerüchte über ihn verbreitet hätten, so der Streamer.

EliasN97 reihte sich mit seinen Winter-Games in die Liste der Streamer ein, die eine Show auf der Webvideo-Plattform Joyn veranstaltet haben. Das scheint im deutschen Twitch gerade zum guten Ton zu gehören. Anders, als die letzten größeren Streamer-Events verlief dieses jedoch ohne gebrochene Knochen – lediglich das Ego von Trymacs hat wohl einen Knacks bekommen.

