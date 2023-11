Elder Scrolls Online: Update 40 verspricht euch neue Herausforderungen und unendliche Belohnungen

Alles, was ihr zu The Elder Scrolls Online wissen müsst – in 2 Minuten

The Elder Scrolls Online: Royaler Mord in der Kaiserstadt oder zurückkehrende Drachen in Himmelsrand – das letzte Jahrzehnt hat eindrucksvoll unter Beweis geste...

Was haltet ihr von der Erweiterung durch das Endlose Archiv? Schreibt in den Kommentaren gerne eure Meinung dazu.

MMORPG-Spieler will alle Achievements in Elder Scrolls Online abschließen – Spielt über 18.000 Stunden in 5 Jahren

Was wir über die Erweiterung wissen: Endloses Archiv nennt sich die neue PvE-Aktivität, welche durch das Update das Grundspiel erweitert. Darin erwarten euch endlose Wellen von Gegnern, während ihr immer weiter in die unendlichen Gebiete einer alten Bibliothek vordringt.

Alles, was ihr zu The Elder Scrolls Online wissen müsst – in 2 Minuten

Kämpft euch in The Elder Scrolls Online durch die unendlichen Archive

The Elder Scrolls Online stellt in einem kurzen Video die neuen Inhalte von Update 40 vor. Was ihr mit dem neuen Update erwarten könnt, erfahrt ihr hier auf MeinMMO.

Insert

You are going to send email to