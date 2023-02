Twitch-Streamer unterbricht vor 60.000 Zuschauern eine Schweigeminute für Erdbeben-Opfer mit dummen Spruch

In Valorant läuft aktuell die Valorant Champions Tour 2023 LOCK//IN, ein Offline-Turnier in São Paulo, bei dem Teams aus der ganzen Welt antreten. Am 23. Februar trafen dort das türkische Team von FUT Esports (FUT) auf das indonesisch-philippinische Roster von Rex Regum Qeon (RRQ). Dort hielten die Teams eine Schweigeminute für die Erdbebenopfer in der Türkei und in Syrien, die der Streamer unwissentlich mit einem dummen Spruch unterbrach.

Um wen geht es? Der taiwanische Streamer Jeremy “DisguisedToast” Wang zeigte das Match ebenfalls auf seinem Kanal. Währenddessen hatte er knapp 5.900 Zuschauer (via SullyGnome) und war in einem Voicecall mit dem türkisch-amerikanischen Twitch-Streamer tarik. Auch tarik zeigte das Match und hatte zu dem Zeitpunkt etwa 57.000 Zuschauer (via SullyGnome).

Kurz vor dem Beginn des Matches hielten die Teams eine Schweigeminute für die Opfer des Erdbebens in Syrien und der Türkei, die DisgusiedToast mit einem dummen Spruch unterbrach.

Das VCT 2023 LOCK//IN hat auch einen eigenen Cinematic-Trailer:

Wie wurde die Schweigeminute unterbrochen? Als die Teams die Schweigeminute hielten, traf DisguisedToast die Aussage: „Das ist außerdem gut, weil eines meiner größten Probleme darin besteht, meinen Partner feucht zu bekommen.“

Der Kommentar von Toast kam natürlich zu einem sehr unangebrachten Zeitpunkt, hatte jedoch nicht die Absicht, die Schweigeminute bewusst zu unterbrechen.

Der Streamer verfolgte das Geschehen nicht aufmerksam und bemerkte deshalb nicht, dass die Teams eine Schweigeminute hielten. Anscheinend antwortete er mit dem Spruch auf einen Kommentar in seinem Twitch-Chat, der den Valorant-Agent “Harbor” behandelte.

DisguisedToast unterbrach die Schweigeminute zudem nicht nur für seine eigenen Zuschauer, sondern auch für seinen Gesprächspartner tarik, mit dem er das Match schaute, sowie dessen Zuschauer. Er griff also zusammengerechnet vor etwa 63.000 Leuten ins Fettnäpfchen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitch, der den Artikel ergänzt. Twitch Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitch Inhalt

Wie ging es weiter? Da DisguisedToast offensichtlich nicht bemerkte, dass die Teams eine Schweigeminute hielten, fiel ihm tarik umgehend ins Wort und wies ihn darauf hin. Anschließend entschuldigt sich DisgusiedToast und entschied sich nach Beendigung der Schweigeminute dazu, 1.000 $ an einen Spendenfonds zu überweisen (via Twitch).

Bei dem Erdbeben in dem türkisch-syrischen Grenzgebiet am 06. Februar verloren tausende Menschen ihr Leben. Auch die Valorant-E-Sportlerin Gizem „Luie“ Harmankaya starb bei der Katastrophe.

Valorant E-Sportlerin Luie bei Erdbeben in der Türkei verstorben