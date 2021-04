Auf Steam erscheint ein neues MMORPG, in dem ihr echtes Geld verdienen könnt

Noch in diesem Jahr startet mit Virtuverse ein neues MMORPG. Im Spiel ist es sogar möglich, dass ihr Geld verdient – oder verliert.

Was ist Virtuverse? Das Free2Play-MMORPG Virtuverse für Steam versetzt euch in eine Galaxis voller Möglichkeiten. Das Abenteuer verschlägt euch auf den Planeten Stig, wo ihr eine Kolonie errichten sollt. Allerdings lauern zahlreiche Gefahren auf euch, darunter gefährliche Kreaturen oder feindliche Kolonisten, die euch ans Leder wollen.

Auf dem Planeten entdeckt ihr zudem Ruinen einer uralten Alien-Zivilisation und es gehört zu euren Aufgaben herauszufinden, wo die Außerirdischen jetzt sind und warum sie den Planeten verlassen haben.

Virtuverse will eine Story mit Sandbox-Gameplay verbinden. Ihr baut Häuser und ganze Städte, sammelt Rohstoffe ein und stellt selbst Items her, mit denen ihr die anderen Spieler versorgt. So könnt ihr es zu einem bekannten Bauherren oder einem mächtigen Geschäftsmann bringen.

Es gibt keine Klassenbeschränkungen im Spiel. Jeder Spieler kann jedes Item benutzen. Ihr dürft euch also die Waffe oder Rüstung schnappen, die am besten ist und müsst nicht darauf achten, ob euer Held die Ausrüstung überhaupt verwenden darf.

Wie sich Virtuverse spielt, seht ihr anhand dieses neuen Trailers aus dem März 2021:

Werdet reich oder arm im MMORPG Virtuverse

Was ist das Besondere am Spiel? Virtuverse unterstützt den Handel mit Echtgeld. Ihr dürft euch also von Spielern hergestellte Gegenstände mit echtem Geld kaufen. Da ihr nur durch Handel an die richtig guten Items kommt, ist es für Handwerker möglich, Geld zu verdienen. Von jeder Transaktion behält sich der Entwickler des MMORPGs einen Anteil ein, um die weitere Entwicklung des Spiels und die Server zu finanzieren.

Allerdings müsst ihr vorsichtig sein. Denn im PvP könnt ihr eure Ausrüstung verlieren. Werdet ihr besiegt, nehmen euch Mitspieler die Items ab, die ihr euch für Geld gekauft habt. So liegen Gewinn und Verlust eng beieinander.

Unter Umständen verliert ihr in einem PvP-Kampf also alles, was ihr euch mühsam zusammengespart habt. PvP-Kämpfe finden jedoch in speziellen Arenen statt und sind damit optional. Dennoch müsst ihr immer gut überlegen, welche eurer Waffen und Rüstungen ihr in diese Arenen mitnehmt.

Wann startet das Spiel? Virtuverse startet im 4. Quartal 2021 als Free2Play-Spiel über Steam. Ihr könnt euch aber jetzt schon auf der offiziellen Website (via virtuverse.io) anmelden und eine Early-Access-Version herunterladen und euch einen ersten Eindruck vom Spiel verschaffen.

Für wen eignet sich das Spiel? Virtuverse ist für alle Spieler interessant, die anstatt einer neuen Fantasywelt mal ein Science-Fiction-Szenario erleben möchten. Darüber hinaus können sich diejenigen den Titel ansehen, die gerne Geld mit Spielen verdienen wollen und dabei nicht das Risiko scheuen, auch alles wieder zu verlieren.

Falls ihr euch noch andere kostenlose MMORPGs ansehen wollt, dann schaut euch die MeinMMO-Liste der besten 28 Free2Play-Spiele an, die ihr 2021 zocken könnt.