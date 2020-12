Steam hat jetzt einen Erwachsenen-Bereich und „Among-Ass“ ist nur eins der Highlights

Für die Spieler, die explizit nach solchen Inhalten suchen, ist so eine neue Kategorie vermutlich hilfreich. Die müssen nicht mehr in übergeordneten Kategorien oder nach Tags schauen, sondern haben einen neuen direkten Filter.

Das ist jetzt neu bei Steam: Am Abend des 9. Dezember 2020 veröffentlichte Steam einen neuen Entwickler-Blog ( via steamcommunity.com ). Der dreht sich um „neue Möglichkeiten zum Stöbern auf Steam“. Mit diesem Experiment, dem Nutzer über Steam-Labs beitreten können, möchte das Team von Valve das Suchen auf Steam verbessern.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. sechs × fünf =

Insert

You are going to send email to