Sex-Spiele oder „Adult Games“ sind durchaus ein präsentes Thema in der Gaming-Welt, auch wenn selten darüber berichtet wird. Im Februar 2020, als die Corona-Pandemie schon in China wütete, machte ein Adult Game auf sich aufmerksam. Das Hentai-Spiel Mirror wollte dabei helfen, die Pandemie im Zaum zu halten:

Als Firma, die Pornographie herstellt, ist es für uns sehr schwer, an so eine Gelegenheit ranzukommen. Wir waren glücklich, als wir wen gefunden haben, der uns hilft. Wir waren uns zu dieser Zeit nicht darüber im Klaren, dass er rassistische und andere kontroverse Statements gemacht hat.

Das Video ist an sich nicht das Problem, sondern der YouTuber Arch Warhammer selbst. Der kommt eigentlich aus der Community von Warhammer 40k, gilt aber als jemand, der extrem rechte Ansichten vertritt. Der ist so kontrovers, dass die Entwickler von Warhammer, Games Workshop, Partner-Firmen extra davor warnen, mit dem zusammenzuarbeiten (via twitter ).

Der YouTuber hat ein knapp 50-minütiges Video erstellt, in dem er einen „exclusive First Look“ auf Subverse wirft.

Bei Kickstarter werben die Entwickler damit, dass man in Subverse eine voll erkundbare Galaxie bereisen kann und Kapitän seines eigenes Raumschiffs ist. Man soll seine Besatzung aus den „sexiesten und tödlichsten Waifus der Galaxie“ rekrutieren können. Mit Waifus meint man sexuell attraktive Damen in der Welt der Animes.

