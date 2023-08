Fan fragt, ob Starfield jetzt fertig ist, Chef antwortet: „Hol tief Luft“

Der Release von Starfield rückt immer näher und die ersten Fans werden langsam ungeduldig. Jetzt hat sich der Vizepräsident von Bethesda geäußert.

Am 11. August wurde Pete Hines, Vizepräsident und Vertriebsleiter von Bethesda Softworks, auf Twitter von einem Nutzer gefragt, wie es um das Next-Gen-Update von Fallout 4 stehe. Hines antwortete daraufhin, dass Starfield aktuell Priorität habe.

In dem dann folgenden Gespräch wollte ein Starfield-Fan dann wissen, wann das Rollenspiel fertig sei, wann es den „Goldstatus“ erreiche.

Was antwortete Hines? Hines antwortete kurz und knapp und erklärte dem Fan, dass er durchatmen solle: „Hol tief Luft. Ich habe ein tolles Team. Wir wissen, was wir tun (via Twitter).“

Falls ihr den Gameplay-Trailer zu Starfield noch nicht gesehen habt, könnt ihr das hier nachholen:

Nur noch wenige Wochen bis zum Release

Wie steht es um Starfield? Das kommende SciFi-Rollenspiel von Bethesda steht kurz vor seiner Veröffentlichung auf PC und Xbox Series X|S – für PS5 soll der Titel nicht erscheinen.

Der offizielle Release von Starfield ist schon in wenigen Wochen, am 06. September 2023. Käufer der Premium und der Constellation Edition von Starfield können bereits am 01. September spielen.

Am 04. August startete zudem bereits der Preload von Starfield auf Steam und Xbox, wobei ihr aktuell nur wenige MB und nicht das vollständige Spiel herunterladen könnt. Wann genau der richtige Preload startet und in welchem detaillierten Entwicklungsstatus das Spiel aktuell ist, ist nicht bekannt.

Starfield Fragerunde im August

Wie geht es weiter? Nach dem ausführlichen Starfield-Showcase im Juni findet am 16. August 2023 um 19:00 Uhr deutscher Zeit eine Fragerunde mit den Entwicklern statt. Dort werden Fragen zu dem Spiel beantwortet, die Fans bis zum 11.08. einschicken konnten.

Wenn es bei der Fragerunde neue spannende Infos zu dem Rollenspiel, dessen Entwicklungsstatus oder dem Release gibt, werdet ihr davon auf MeinMMO erfahren.

Falls ihr in der Zwischenzeit noch mehr zu Starfield lesen wollt, haben wir eine Liste mit 10 interessanten Details zusammengestellt:

