Ein Gamer machte seinem Ärger über ein Spiel nach über 120 Spielstunden in einer Bewertung auf Steam Luft. Der Entwickler verfasste eine furchtbare Antwort.

Was war das für ein Review? Ein Gamer riet in einer Bewertung am 28. Juni davon a, das Simulations-Spiel Coin Pusher Casino auf Steam zu kaufen: Das sei unfertig und das Balancing in einigen Leveln fürchterlich. Obwohl das Spiel nicht als Early Access deklariert ist, sollen Inhalte fehlen.

Der Spieler kündigt an, den Titel beim Steam Support melden zu wollen, da der Entwickler Kunden irreführe. In einem Update verkündete der Spieler am 5. Juli, das Spiel sei gefixt worden, beließ es aber bei seiner negativen Wertung.

Daraufhin soll der Gamer eine furchtbare Antwort vom Entwickler des Spiels erhalten haben.

Entwickler schreibt furchtbare Antwort, löscht sie schnell

Was antwortete der Entwickler? In einem Screenshot, den der Spieler am 6. Juli 2024 zu seinem Review hinzufügte, ist eine von Steam hervorgehobene Entwickler-Antwort zu sehen. Darin steht: „Kill Yoursells“, also offenbar eine – wenn auch missglückte – Forderung, sich das Leben zu nehmen.

Wie der Steam-Nutzer erklärt, habe der Entwickler seinen Kommentar zwar schnell gelöscht, er sei jedoch über die Antwort benachrichtigt worden und habe noch schnell einen Screenshot gemacht. Den Vorfall teilte der Spieler auch in einem Thread auf Reddit, wo er mehr als 52.000 Upvotes erhielt.

Viele Nutzer zeigen sich schockiert von der Antwort des Entwicklers und fordern, ihn an Steam zu melden. Andere weisen jedoch darauf hin, dass diese Reaktion bei einem Casino-Spiel wenig überraschend ist.

Gamer strafen Dev mit negativen Reviews ab

Welche Konsequenzen hat das? Aktuell scheint es, als hätte Steam noch keine Konsequenzen aus dem Vorfall gezogen: Sowohl das Spiel als auch das Profil des Entwicklers sind noch aufrufbar. Dadurch ist jedoch auch zu sehen, dass verärgerte Nutzer das Spiel nun mit negativen Reviews abstrafen: Coin Pusher Casino fiel von einer „sehr positiven“ Gesamtwertung auf „gemischt“ – in den letzten 30 Tagen sind nur noch 53 % der Bewertungen positiv.

In den aktuellen Bewertungen finden sich zudem zahlreiche Hinweise auf den Vorfall. So schreibt ein Nutzer: „Spaßiges Spiel. Ich habe etwas Feedback, aber ich habe Angst, dass der Entwickler meinen Tod will, wenn ich es in den Review schreibe.“

Doch auch der Spieler bekommt die Aufmerksamkeit zu spüren, die seine Posts erregt haben. So finden sich auf seinem Profil und unter seiner Bewertung Kommentare von Nutzern, die sich auf die Seite des Entwicklers schlagen, ihn beleidigen und verspotten.

Andere halten jedoch dagegen. So schreibt einer etwa: „Du, mein Freund, bist eine Legende, wir werden diesen Dev bezwingen!“

Tatsächlich ist es kein Einzelfall, dass sich Entwickler von negativen Bewertungen auf Steam auf den Schlips getreten fühlen und schnippisch antworten – wenn auch in der Regel etwas weniger drastisch: Gamer schreibt negative Review nach 3.263 Stunden in einem Spiel auf Steam – Bekommt Antwort vom Entwickler