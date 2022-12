Spieler zeigt, wie der perfekte Gaming-PC für Diablo 4 aussehen könnte – Die Community ist begeistert

Alles, was ihr zu Elden Ring wissen müsst – in 2 Minuten

Alles, was ihr zu Elden Ring wissen müsst – in 2 Minuten

Doch insbesondere Künstler lehnen die KI Midjourney ab, nachdem diese einen Kunstwettbewerb gewonnen hatte. Denn Künstler und andere Nutzer sehen in so einer KI eine Gefahr für ihre kreativen Berufe.

In einem weiteren Post erklärt der Threadstarter jedoch, dass es sich um kein „echtes“ System, sondern um ein KI-generiertes Bild handeln soll. Das System könne man aber vermutlich mit einem 3D-Drucker nachbauen. So schreibt er dazu:

Was ist das für ein System? Ein Nutzer hat auf reddit ein Bild von einem Gaming-PC gepostet. Die Frontblende des Systems und auch die Farben erinnern stark an das Action-RPG Diablo, von dem der vierte Teil der Hauptreihe am 6. Juni 2023 erscheint .

Insert

You are going to send email to