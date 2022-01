Was denkt ihr? Gefällt euch das vorgestellte Gehäuse und würdet ihr es euch für 250 Euro kaufen, oder würde euch ein sich ständig bewegendes Gehäuse auf Dauer nervös machen? Erzählt es uns in den Kommentaren!

Die Anpassungen beschränken sich nicht auf ein einfaches Öffnen und Schließen, sondern auf das Öffnen und Anpassen in Echtzeit an jeden einzelnen Grad der Temperaturveränderung. Es nimmt die Umgebung wahr und zieht sich ständig zusammen und dehnt sich aus, um sich der Situation mit Mikroanpassungen anzupassen.

Der Hersteller selbst erklärt in seinem YouTube-Video, dass sich das Gehäuse an jedes Grad dynamisch anpassen könne. Dabei gehe es nicht um ein Maximum an Luft, sondern um diese besondere Dynamik:

Ein Hersteller ist etwa CyberPowerPC. Die Firma stellt vor allem fertige PCs her, die dann an User verkauft werden, doch man hat auch eigene Gehäuse im Angebot. Eins davon dürfte einigen von euch sicher gefallen. Denn das hat eine besondere Funktion, die außerdem richtig gut aussieht.

