Spieler flüchtet vor der Einsamkeit in sein Lieblings-MMORPG – feiert dort mit anderen ein schönes Silvester

Der Jahreswechsel wird weltweit groß gefeiert, oft im Kreise von Familie und Freunden. Ein Gamer konnte dieses Jahr leider nicht aktiv an den Feierlichkeiten teilnehmen, stattdessen loggte er sich in Final Fantasy XIV ein – wo er mit der Community ein richtig schönes Fest feierte.

MMORPGs leben und sterben mit ihrer Community: Seien es die eingeschworenen Raid-Gilden in World of Warcraft oder die ehrgeizigen Squads aus Guild Wars 2. Auch Final Fantasy XIV hat eine zumeist tolle Community. Für diese wurde das Game bereits mehrfach ausgezeichnet, zuletzt 2022 bei den Golden Joystick Awards.

Der große Zusammenhalt in besagter MMORPG-Community kam über Silvester einem Spieler besonders zugute.

Um welchen Spieler geht es? Am 1. Januar 2024 postete reddit-User Shavelk_a im Final-Fantasy-14-Sub-Reddit. Er gibt nicht genau an, wo er lebt, jedoch sei in seiner Kultur Silvester und Neujahr genauso wichtig wie Weihnachten in Europa.

Bedauerlicherweise konnte Shavelk_a aufgrund einer schweren Erkrankung nicht zu seiner Familie fahren, die ihn auch nicht besuchen konnte. Seine Freunde hätten ihn ebenfalls angelogen, dass nichts geplant sei.

Um seiner Einsamkeit zu entfliehen, loggte sich Shavelk_a schließlich in Final Fantasy 14 ein. Dort besuchte er Limsa Lominsa, den Städte-Hub mit den meisten aktiven Spielern. Schlussendlich gab es zumindest im Spiel für Shavelk_a schließlich ein Happy End: Er unterhielt sich mit vielen anderen Spielern und genoss die gemeinsamen In-Game-Feierlichkeiten.

Für den Spieler war das wohl genau das, was er brauchte – zumindest laut seinen abschließenden Worten:

Mein Herz fühlte sich warm an, weil ich vor all den Problemen an meinen Lieblingsort, in mein Lieblingsspiel, geflohen bin. Shavelk_a via reddit, 01.01.2024

Wie reagierte die Community? Das Final-Fantasy-14-reddit reagierte mit vielen warmen Worten. Damit spiegelt der Thread die so gerühmte Freundlichkeit der Spieler wider. Hier ein paar Zitate:

DayleD via reddit: Schön, dass das Game für dich da war. Ich hoffe, du hast ein schöneres 2024.

Schön, dass das Game für dich da war. Ich hoffe, du hast ein schöneres 2024. Glaciousg1acx via reddit: Ich freue mich, dass die Events und die Musik dir geholfen haben, Silvester zu überstehen.

Ich freue mich, dass die Events und die Musik dir geholfen haben, Silvester zu überstehen. PKMTrainerEevs via reddit: Es tut mir leid, dass du eine schwere Zeit durchmachst, OP. Möge das Jahr 2024 viel besser für dich werden

Auch teilte der ein oder andere ebenfalls seine Geschichten rund um durch das Game gelinderte Einsamkeit:

starborndreams via reddit: Es gab ein NYE während des Covid, an dem meine Freunde und ich uns aufgrund von Einschränkungen nicht treffen konnten, also haben wir alle unsere Charaktere schick gemacht und sind in eine der Rollenspielbars gegangen und haben dort zusammen gefeiert.

Es gab ein NYE während des Covid, an dem meine Freunde und ich uns aufgrund von Einschränkungen nicht treffen konnten, also haben wir alle unsere Charaktere schick gemacht und sind in eine der Rollenspielbars gegangen und haben dort zusammen gefeiert. RFairclough via reddit: Ich war an Weihnachten 2021 allein, ich war erst kürzlich in ffxiv eingestiegen und beschloss, meine Zeit stattdessen in Eorzea zu verbringen. Als ich durch Limsa wanderte, kam ein winziger Charakter, der als Weihnachtsmann verkleidet war, auf mich zu, gab mir einen Lakaien und ein paar Snacks und wünschte mir ein frohes Weihnachtsfest und ein paar nette Worte, bevor er verschwand, um anderen die Feiertage zu verschönern. Ich habe buchstäblich vor meinem Computer geweint.

Final Fantasy 14 wird berechtigterweise als MMORPG mit einer der besten Communitys bezeichnet. Dieses Beispiel zeigt dies einmal mehr. Allerdings hat sie auch ihre Schattenseiten: Ein beliebter YouTuber zum MMORPG Final Fantasy XIV wird wegen eines Videos so schwer belästigt, dass er sich zurückzieht