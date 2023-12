Ein beliebter YouTuber zum MMORPG Final Fantasy XIV wird wegen eines Videos so schwer belästigt, dass er sich zurückzieht

Der bekannte Final-Fantasy-XIV-YouTuber JoCat hat angekündigt, dass er eine Pause auf unbestimmte Zeit einlegen wird aufgrund von anhaltenden Belästigungen und Drohungen. MeinMMO verrät euch die Details.

Der beliebte YouTuber zum MMORPG Final Fantasy XIV, aber vor allem auch zu Monster Hunter und D&D kündigte an, sich aus dem öffentlichen Rampenlicht zurückzuziehen, nachdem er seit 2021 Belästigungen ausgesetzt war – wegen eines Videos.

Wer ist JoCat?

JoCat heißt mit echten Namen Joseph Catalanello

Er erreichte mit seinen A Crap Guide to Serie und anderen Inhalten, oft Parodien, auf seinem YouTube-Kanal eine große Fangemeinde

und anderen Inhalten, oft Parodien, auf seinem YouTube-Kanal eine große Fangemeinde Mittlerweile hat er über 1 Million Abonnenten auf YouTube

Beliebtes Video wird YouTuber zum Verhängnis, nachdem es die falschen Leute erreicht

Um welches Video geht es? JoCat zufolge ist die Belästigung auf ein spezifisches Video von ihm zurückzuführen. Es handelt sich dabei um eine geschlechtsspezifische Parodie des Liedes Boys von Lizzo mit dem Titel I Like Girls .

Hier könnt ihr das Video sehen:

Das Video zeigt verschiedene beliebte weibliche Gaming- und Seriencharaktere zeigt. JoCat beschreibt, wie er jedes Körpermerkmal würdigt und sich zu ihn hingezogen fühlt. Mittlerweile verzeichnet das Video über 11 Millionen Aufrufe.

Obwohl viele Fans das Video feiern und es als Ausdruck von Body-Positivity loben, wurde JoCat mit der Zeit Opfer von Belästigungen und Drohungen, wie er betont.

Er erklärt, dass die Belästigungen von Online-Drohungen zu besorgniserregenden Paketen eskaliert seien, die an das Haus seiner Familie gesendet wurden.

Dazu sagt er in seinem Statement:

[..]Es [das Video] erhielt eine durchweg positive Resonanz von meinem Publikum, meinen Kollegen und meinem Partner. Ungefähr ein Jahr später schien es über die Zielgruppe hinauszugehen, und seitdem habe ich viele Annahmen über meinen Charakter, meine Geschichte, meine Überzeugungen, meine Beziehungen und die meines Partners gesehen und erhalten, sowie Gewaltandrohungen gegen mich und meine Familie, Doxxing-Versuche und Spott, sogar von Leuten, die ich respektiere und zu denen ich aufschaue. [..] JoCat via jocat.net

Er erklärt, dass ein erheblicher Teil der Belästigungen hauptsächlich auf Twitter stattfand, wo er sich einfach ausloggen und die Hater ignorieren konnte. Allerdings sei auch eine nicht geringe Menge in andere Bereiche seines täglichen Lebens durchgesickert, die schwerer zu ignorieren seien – private Direktnachrichten über Discord und Twitch sowie verdächtige Pakete, die an seine Familie geschickt wurden.

Obwohl er für das, was dieser Job für ihn und seine Familie getan habe, sehr dankbar sei, sei er einfach nicht stark genug, um weiterzumachen, wenn dies bedeutet, diese Art von Belastung akzeptieren zu müssen. Vielleicht mache ihn das schwach, aber er habe selten anders darüber nachgedacht.

Am Ende seines Statements betont er noch, dass er nie beabsichtigt hatte, jemanden zu verärgern. Sein Ziel sei immer gewissen, Dinge zu erschaffen, für die er Leidenschaft empfinde und das aus Spaß.

Sein vollständiges Statement findet ihr über seine offizielle Website jocat.net.

Das sagt die Community: Unter seinem YouTube-Video I Like Girls , auf X und auf Reddit sammeln sich zahlreiche Kommentare von Nutzern. Wir haben euch einige zusammengefasst:

DHTheAlaskan schreibt: JoCat verdient den Hass nicht, den er bekommt. Er ist einer der ganz wenigen positiven Einflüsse im Internet.

meerakat5034 hebt hervor: Meine kleineren Brüste geben mir manchmal das Gefühl, weniger eine Frau zu sein. […] Als ich vor etwa einem Jahr auf dieses alberne kleine Video stieß, fühlte ich mich wirklich besser. Beim Durchblättern der Kommentare sehe ich, dass es anderen Frauen genauso geht. […] Danke, Jocat. Du verdienst Liebe, nicht Hass, für das, was du hier gemacht hast.

Enlog schreibt auf Reddit: Verdammt noch mal. Es ist so verdammt schrecklich zu sehen, wie jemand, der so gut und kreativ ist wie Jocat, von der Plattform vertrieben wird, die er benutzt hat, um einfach nur lustiges Zeug zu machen, und das ohne guten Grund.[…]

nachtalb5255 schreibt: Als Frau fand ich dein “I Like Girls”-Video sehr body-positive, süß und ernsthaft. Es ist enttäuschend, dass ein Haufen Verlierer dich wegen eines sehr süßen Videos belästigen.

Aktuell werde JoCat noch weiterhin sein D&D-Projekt Heart of Elynthi und JOmega weiterhin fortsetzen. Mit JOmega setzt er sich für Trans-Rechte und Aufklärung ein, indem er für die Wohltätigkeitsorganisation Gendered Intelligence Geld über seinen Stream sammelt, während er den Ultimate-Raid TOP (The Omegea Protocol) in dem MMORPG Final Fantasy XIV proggt.

Und für jeden Wipe spendet er selbst einen Betrag an die Organisation. Seit März 2023 läuft das Projekt. Sobald diese zwei Projekte abgeschlossen seien, werde er eine unbestimmte Pause vom Veröffentlichen von Inhalten machen.

