Spieler behaupten, die super krasse KI von Sons of the Forest sei eine Lüge – Stimmt das?

Während der langen Entwicklungszeit haben die Macher von Sons of the Forest immer wieder erklärt, was das Spiel so besonders macht. Ein großer Punkt: das Verhalten der Gegner. Aber die KI funktioniere gar nicht, behaupten nun einige Fans. Was ist dran?

Was hat es mit NPCs auf sich? Eines der großen Features von Sons of the Forest sind die NPCs, die verschieden auf euch reagieren und quasi eine eigene Persönlichkeit haben sollen. Das soll sie als Gegner gefährlicher und interessanter machen.

Die Idee ist an sich recht simpel: seid ihr freundlich, greifen euch auch Gegner erst einmal nicht an. Kannibalen kloppen sich auch untereinander oder haben Zoff mit Mutanten. Auf der anderen Seite gilt auch: seid ihr besonders grausam zu Gegnern, nehmen sie Rache.

Ihr sollt damit entscheiden können, wie ihr am liebsten vorgeht – mit Bedacht oder aggressiv? Angeblich soll das aber noch nicht so gut funktionieren.

Das sagen Spieler nun: In einem riesigen Thread auf reddit diskutieren gerade hunderte Spieler über die künstliche Intelligenz in Sons of the Forest. Die Anschuldigungen des Erstellers:

Kannibalen seien gar nicht so intelligent, sie patrouillieren nicht und würden einfach auftauchen, statt aktiv aus ihren Lagern zu kommen

verschiedene Stämme führten keinen Krieg

es gebe kein „Ruf“-System, wie versprochen

Abschreckung wie Köpfe auf Spießen hätten keinerlei Effekt

jede Begegnung laufe gleich ab, die Gruppen an Gegnern seien ebenfalls alle ähnlich oder identisch aufgebaut

Mutanten kriechen nicht aus Höhlen, sondern würden einfach so spawnen, teilweise im Camp

Auch mit Kelvin und Virginia gebe es einige Probleme, etwa dass sie feststecken, obwohl direkt neben ihnen Türen und Durchgänge seien, die sie benutzen können. Übrigens: falls ihr die beiden verliert, könnt ihr Kelvin und Virginia mit einem Trick respawnen lassen.

Mit den Gegnern hatte MeinMMO-Video-Produzentin Anna Alberg ziemlich zu kämpfen. Ihre ersten Schritte in Sons of the Forest seht ihr hier:

„Ich denke, die KI funktioniert“

Die Diskussion hat mittlerweile über 413 Kommentare nach sich gezogen. Einige stimmen zu, dass die KI nicht sei, was versprochen wurde. Allerdings befinde sich Sons of the Forest auch noch unerwartet im Early Access, statt wie ursprünglich angekündigt in einem fertigen Zustand.

Einige Nutzer, die anscheinend tiefere Fachkenntnis haben, widersprechen allerdings. boisteroushams etwa sagt: Wenn man sich über den Debug-Modus ansehe, was da los ist, passiere bei NPC-Gegnern deutlich mehr, als man erwarten würde. Da liefe viel im Hintergrund.

Der Nutzer ZeroaFH hat sogar selbst getestet. Nachdem er das Spiel durch hatte, hat er einen Spielstand nach 10 Tagen geladen, weil dort die Aggressivität nicht so hoch sei. Dort habe er tatsächlich intelligentes Verhalten bei NPCs beobachten können. Er sagt:

„Ich denke, die KI ist im Spiel und funktioniert, aber es braucht mehrere Faktoren, bevor das offensichtlich wird. Sobald mehr Kannibalenstämme kommen, denke ich, wird das noch viel weiter anwachsen. Der einzige Gegner, der sich Fehl am Platz anfühlt, was das KI-Verhalten angeht, sind die dürren Matsch-Männer. Anfangs beobachten sie aus der Distanz und folgen dir aus der Entfernung. Aber sobald die Aggressivität hoch genug ist, fühlt es sich an, als würden sie dich immer bemerken, egal, wie hoch dein Stealth-Meter ist.“

Andere Spieler vergleichen die KI mit der aus dem ersten Teil von The Forest. Da habe die auch erst einmal sehr rudimentär gewirkt, habe aber viele Nuancen. Es gebe nur zu viele Faktoren, die am Ende darauf hinauslaufen, dass euch ein Gegner einfach ins Gesicht haut.

Die Entwickler haben bereits angekündigt, dass Sons of the Forest weiterentwickelt wird und neue Inhalte bekommt. Im Moment sind sie dabei, Fehler zu beheben und veröffentlichen dafür immer wieder Hotfixes. Auch eine Konsolen-Version in Zukunft ist zumindest nich ausgeschlossen:

