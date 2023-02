Sons of the Forest: Was ist eure Lieblingswaffe?

In dem neuen Survival-Spiel Sons of the Forest gibt es eine ganze Reihe von Waffen, mit denen ihr euch gegen Mutanten und Kannibale wehren könnt. Welche davon benutzt ihr am liebsten?

Das neue Spiel Sons of the Forest erschien in der vergangenen Woche auf Steam und explodierte sowohl auf Steam als auch auf Twitch wie eine Bombe. Ihr landet darin auf einer einsamen Insel und müsst euch gegen Mutanten und Kannibalen wehren, die euch zum Fressen gernhaben.

Um die aufdringlichen “Fans” erfolgreich abzuwehren, braucht ihr natürlich Waffen. Davon gibt es in Sons of the Forest über 20 Stück. Manche habt ihr direkt von Anfang an, wie etwa Stöcke oder Steine, andere müsst ihr erst herstellen, wie es sich in einem Survival-Game gehört.

Sie alle haben ihre Vor- und Nachteile:

Manche benötigen Munition oder Strom

Manche haben lange Reichweite, andere sind nur im Nahkampf nützlich

Für manche braucht man Materialien, die man erst farmen muss

Manche können nur wenige Male benutzt werden

Sie alle helfen euch aber beim Überleben auf der furchtbaren Insel und sollten in eurem Inventar nicht fehlen, wenn ihr nicht schnell ins Gras beißen wollt.

Da Sons of the Forest sich noch im Early Access befindet, kann man davon ausgehen, dass die Entwickler im Laufe der Zeit noch weitere Spielzeuge hinzufügen. Bis dahin könnt ihr uns aber schon mal verraten, welche der bereits verfügbaren Waffen eure Favoriten sind.

Hier könnt ihr abstimmen: Ihr könnt eure Stimme in dem Umfrage-Tool weiter unten abgeben. Da es in Sons of the Forest über 20 verschiedene Waffen gibt, ist bei dieser Umfrage die Mehrfachauswahl möglich.

Ihr könnt für bis zu 3 eurer Lieblingswaffen abstimmen. Die Wahl kann aber nicht rückgängig gemacht werden. Wählt jetzt eure Top 3:

Also schärft eure Macheten, holt eure Schläger raus und verratet uns, welche Waffen ihr in Sons of the Forest am liebsten benutzt. Was ist für euch das Wichtigste bei einer Waffe? Muss sie richtig stark sein oder einfach nur leicht verfügbar? Nutzt ihr das Blocken/Parieren? Wechselt ihr zwischen mehreren Waffen oder habt ihr einen Favoriten, der immer im Inventar bleibt?

Schreibt uns eure Antworten in den Kommentaren und viel Spaß beim Abstimmen!