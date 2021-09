Neues MMORPG arbeitet weiter an Endgame-Inhalten – So will SOLO sein größtes Problem lösen

Das MMORPG Swords of Legends Online bringt einen schwereren Raid, härtere Dungeons und ein Event rund um den Mond. Damit packt SOLO weiter an seinem bisher größten Problem an – zu wenig Endgame-Inhalte. Wir von MeinMMO fassen zusammen.



Was ist in SOLO passiert? Heute, am 16. September, hält das nächste Update im neuen MMORPG Einzug und bringt dabei massig neue Inhalte mit, die sich vor allem an Spieler im Endgame richten. Doch auch für alle anderen gibt es was zu tun mit dem neuen Update, denn das Herbst- oder “Moon”-Event kommt ins Spiel.

Damit hält sich das MMORPG an die Roadmap, die das Team schon vor der Veröffentlichung des Titels geteilt hat. Noch zu Beginn beklagten viele Fans auf reddit, dass SOLO zu wenig Endgame-Inhalte bieten würde und es dem Spiel somit schwerfällt, Spieler langfristig zu halten.

Dieses Problem ist aber nicht von Dauer, denn Publisher Gameforge schafft hier scheinbar schnell Abhilfe. Bisher hat das Game bereits mehrere neue Raids erhalten, die mit dem Update im September sogar noch herausfordernder werden.

Alles, was ihr zu SOLO wissen müsst – dem großen neuen MMORPG im Sommer 2021

Was bringt das Moon-Event? Das Event richtet sich an alle Spieler von Swords of Legends. Es bringt neue Minispiele, bei denen ihr euer Erinnerungsvermögen und eure Geschicklichkeit auf die Probe stellen könnt. Außerdem könnt ihr Laternen in den Himmel steigen lassen und somit bei einer speziellen Lotterie teilnehmen.

Für die Teilnahme an diesen Minispielen erhaltet ihr eine Event-Währung mit der ihr verschiedene neue Gegenstände freischalten könnt, wie:

Neue Emotes

Chat Emojis

Avatare

Neue Filter für den Foto-Modus

Einige kosmetische Gegenstände

Was bringt das Update noch? Neben dem Event kommen auch schwierigere Version bereits bekannter Inhalte in das MMORPG. Unter anderem wird es einen “extremen Modus” des ersten Raids, dem Jade Palace, geben. Aber auch härtere Versionen der bekannten Dungeons kommen mit dem Update ins Spiel:

Frostbitten Path

Chou Prison

Raging River Ruins

Diese besonders schweren Modi bringen entsprechend auch bessere Belohnungen mit und bieten Spielern im Endgame somit eine neue Herausforderung sowie eine neue Möglichkeit, ihre Ausrüstung zu optimieren.

SOLO erkennt seine Schwächen

Was macht SOLO richtig? Bereits in unserer Analyse darüber, wie es Swords of Legends Online einen Monat nach Release geht, wurde eines schnell deutlich: Vielen Spielern mangelt es in dem MMORPG an Inhalten und sinnvollen Beschäftigungen, wenn sie das maximale Level erreicht haben.

An dieser Schwäche arbeitet das Team hinter SOLO sehr aktiv. Seither kommen stetig neue Dungeons und Raids in das MMORPG. Seit dem Release im Juli kamen auf diesem Weg ganze vier Raids ins Spiel, die sich an Leute im Endgame richten.

Die Steam-Spielerzahlen von SOLO im zeitlichen Verlauf

Reicht das aus? Das ist schwer zu sagen. Rein an neuen Inhalten ist definitiv ein Potential da, was auch die Fans im Endgame länger in SOLO halten kann. Die Spielerzahlen des MMORPGs nehmen allerdings weiter ab. So hat das Game innerhalb des letzten Monats erneut etwa ein Drittel der aktiven Spieler auf Steam eingebüßt (via steamcharts.com)

Allerdings wird auf reddit schnell deutlich, dass viele der Fans aufgehört haben, weiterzuspielen, jedoch wiederkommen möchten, sobald mehr Inhalte für sie verfügbar sind. Es ist für SOLO also noch nicht zu spät, um das Ruder rumzureißen.

Spielt ihr noch SOLO, habt ihr Lust auf das Game? Schaut ihr noch mal rein wegen des Events und der neuen Inhalte? Schreibt uns gern einen Kommentar.

Doch nicht nur für Endgame-PvE-Fans hat SOLO Neues geplant – Das MMORPG bringt Neuerungen für jeden Spieler-Typen noch 2021.