Innovativer Shooter aus 2021 hat 86 % positive Reviews auf Steam – Wird trotzdem 2023 geschlossen

Lemnis Gate ist einer der ungewöhnlichsten Shooter der letzten Jahre. Gespielt wird in First-Person, aber mit einem rundenbasierten Gameplay und einer Zeit-Mechanik. Obwohl das Spiel gute Reviews bekam, wird der Shooter nach nicht mal zwei Jahren eingestellt.

Was ist das für ein Spiel? In Lemnis Gate spielt ihr ein Match im 1v1, 2v2 oder im lokalen Multiplayer. Dazu gibt es verschiedene Modi wie Deathmatch, Suchen und Zerstören oder Domination. Zudem stehen euch verschiedene Operator mit unterschiedlichen Fähigkeiten zu Verfügung.

Ein Spiel besteht aus mehreren Runden, die jeweils 25 Sekunden andauern. In diesen 25 Sekunden könnt ihr machen, was immer ihr wollt. Da erinnert das Spiel dann an einen klassischen First-Person-Shooter.

Ist euer Zug vorbei, ist der Gegner dran und kann auf eure Schritte reagieren. Sollte ein Operator in einer Runde sterben, dann ist er im Geist-Modus unterwegs. Dort könnt ihr aber die gewohnten Aktionen ausführen. Schafft ihr es, den Gegner zu töten, der euren Operator umgebracht hat, könnt ihr wieder ins Leben zurückkehren.

Klingt ziemlich verwirrend? Ist es auch, aber eben auch sehr innovativ, fand MeinMMO-Autor Tarek Zehrer.

Die großen Spielerzahlen konnte Lemnis Gate nie erreichen. Auf Steam spielten lediglich 807 Personen gleichzeitig kurz nach dem Release. Aber bei seinen wenigen Spielern war es beliebt. Auf Steam bekam der Shooter 758 Reviews, die zu 86 % positiv waren. Neben Steam erschien das Spiel auch auf PS4, PS5 und im Game Pass von Xbox.

Lemnis Gate wird im Juli 2023 eingestellt

Was ist nun passiert? Die geringen Spielerzahlen fordern ihren Tribut. Am 11. Juli 2023 werden die Server heruntergefahren. PC-Spieler haben von da an gar keinen Zugriff mehr auf die Inhalte, Konsolen-Spieler können noch lokal gegeneinander zocken.

Bereits zuvor, am 11. April, wird der Verkauf von Lemnis Gate eingestellt.

Woran ist der Shooter gescheitert? Schaut man in die Reviews, sind gerade rund um den Release sehr viele positive Bewertungen dabei. Sie loben das komplexe Gameplay, bei dem man viel nachdenken und planen muss. Ein Nutzer bezeichnete es als “4D-Schach mit Schusswaffen”.

Einige befürchteten aber da schon, dass die großen Spielerzahlen ausbleiben würden – auch, weil Lemnis Gate Buy2Play war, was eine Einstiegshürde darstellt.

Früh gab es den Wunsch nach einem Wechsel auf Free2Play, um so mehr Spieler für die Matchsuche zu haben. Diese soll schon im Januar 2022, also vier Monate nach Release, schwierig gewesen sein. Teilweise waren nur 8 Spieler gleichzeitig auf dem PC online.

In den letzten Monaten fehlten dem Shooter sowohl neue Updates als auch neue Spieler. Die Abschaltung war also die logische Konsequenz.

Habt ihr Lemnis Gate gespielt? Und wenn ja, werdet ihr den Shooter vermissen?

