Auf Netflix startet bald eine neue Sci-Fi-Reihe – Sollten eigentlich „Star Wars“-Filme werden

Nächsten Monat erscheint auf Netflix mit „Rebel Moon – Teil 1: Kind des Feuers“ der neue Film von Regisseur Zack Snyder. Ursprünglich war das Sci-Fi-Projekt für das „Star Wars“-Franchise angedacht, wurde aber von Disney abgelehnt.

Worum geht es in Rebel Moon Teil 1? Im Vordergrund der Geschichte steht die Waise Kora. Sie führt ein friedliches Leben in einer Kolonie am Rande der Galaxie. Doch eines Tages marschiert der Herrscher Balisarius mit seinen Soldaten in Koras Heimat ein und besetzt das Gebiet.

Kora will ihre Heimat aus dem Griff des Imperiums befreien. Sie begibt sich auf eine Reise, um Kämpfer zu finden, die ihr in der Rebellion gegen den mächtigen Unterdrücker zur Seite stehen.

Hier seht ihr einen Trailer zum ersten Teil der Sci-Fi-Reihe:

Die Geschichte von Rebel Moon ist inspiriert von Die sieben Samurai, wird jedoch oft als Zack Snyders Star Wars bezeichnet.

Das liegt daran, dass Regisseur Zack Snyder ursprünglich Disney das Sci-Fi-Projekt pitchte. Es sollte das Star-Wars-Universum mit Filmen für ein erwachsenes Publikum bereichern.

Doch der Pitch wurde von Disney abgelehnt. Also holte Snyder sich die Autoren Shay Hatten (Army of the Dead) und Kurt Johnstad (300) an Bord und machte aus dem Pitch ein vollständiges Filmprojekt (via Moviepilot).

Wie viele Teile wird Rebel Moon haben? Es soll zwei Filme geben. Der erste Teil, Kind des Feuers, behandelt, wie Kora die verschiedenen Krieger für ihre Mission rekrutiert. Der zweite Film Die Narbenmacherin wird dann die Ausführung ihres Plans zeigen.

Army of the Dead und Rebel Moon gehören außerdem zum gleichen Cinematic Universe, wie Zack Snyder in einem Gespräch erklärte. Mehr dazu findet ihr hier bei unseren Kollegen von Moviepilot.

Wann erscheint Rebel Moon Teil 1? Ab dem 22. Dezember 2023 könnt ihr euch den ersten Teil der Sci-Fi-Reihe auf Netflix anschauen.

Wann erscheint Rebel Moon Teil 2? Rebel Moon Teil 2: Die Narbenmacherin wird ab dem 19. April 2024 auf Netflix verfügbar sein.

Für die Sci-Fi-Fans unter euch könnte auch dieser Film auf Netflix spannend sein:

Beliebter Sci-Fi-Film startete 2016 als Kurzfilm – Bekommt nun eine Fortsetzung auf Netflix