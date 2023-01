Razer bringt bald ein neues Gaming-Handheld für über 400 € – Hat es eine Chance gegen das Steam Deck?

Mit dem Razer Edge kommt ein neuer Handheld im Januar 2023 auf den Markt. Doch hat das Modell überhaupt Chancen gegen Steam Deck und die andere Konkurrenz?

Razer hatte im Oktober ein neues Gerät vorgestellt. Beim Razer Edge handelt es sich um ein Gaming-Handheld mit flotter Displayeinheit und einigen anderen Features. Doch gleichzeitig mit dem Razer Edge buhlen etliche andere Hersteller um die Gunst der Käufer:

Seit Ende 2022 ist das Steam Deck dauerhaft erhältlich und kostet in der günstigsten Variante 419 Euro. Welches Modell vom Steam Deck sich am meisten lohnt, könnt ihr hier auf MeinMMO nachlesen.

Für 2023 angekündigt ist der „G Cloud“ von Logitech, der gemeinsam mit dem chinesischen Tech-Riesen Tencent entwickelt wird. Der Preis liegt bei 299 US-Dollar (Preorder) und bei 349 US-Dollar im Handel.

Wir schauen uns einmal die Spezifikationen und Daten des Razer Edge an und erklären euch, ob das Gerät eine Chance gegen die Konkurrenz hat.

Razer Edge hat Ähnlichkeiten mit Steam Deck und Nintendo Switch

Was bietet das Razer Edge? Das Gerät setzt auf ein Full-HD-Plus-Display mit 6,8 Zoll (17,27 cm) und einer Wiederholungsrate von 144 Hz. Im Inneren steckt der Snapdragon G3x Gen 1. Das ist ein neuer Chip des gleichnamigen Herstellers, der für Gaming optimiert sein soll.

Ansonsten baut das Gerät auf bekannte Stärken von Razer auf:

Analoge Trigger

programmierbare Tasten

Razers HyperSense Haptik

Das Gerät wird sowohl als reines WLAN-Modell als auch mit einer Option mit Handynetz (5G) angeboten. Das 5G-Modell ist aber zu Beginn ausschließlich beim amerikanischen Anbieter Verizon verfügbar.

Der modulare Aufbau des Edge erinnert stark an die Nintendo Switch: Auch hier könnt ihr die Griffe abnehmen und die Displayeinheit einzeln verwenden.

Chip Snapdragon G3x Gen 1 Gaming Platform Speicher 8 GB LPDDR5 OS Android 12 Bildschirm 6,8 Zoll mit 144 Hz Auflösung 2400 x 1800 (FHD+) Speicher 128 GB Akku 5000mAh Audio 2-Wege-Lautsprecher mit Verizon Adaptive Sound, 2 digitale Mikrofone Anschlüsse Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, Sub 6, (mmWave Verizon 5G) Gewicht 263,8 g (nur Displayeinheit), 400,8 g (mit Kishi V2 Pro) Größe 259,7 x 84,5 x 10,83 mm Die offiziellen technischen Daten des Razer Edge

Was kann ich damit spielen? Wer jetzt hofft, auf dem Gerät nur AAA-Titel oder die neusten Spiele vom PC zocken zu können, den müssen wir enttäuschen. Denn das Modell setzt auf Android 12 und ist daher vor allem für Streaming und Co geeignet. Ihr könnt also neue Spiele etwa über den Game Pass streamen.

Steam-Spiele könnt ihr zwar zocken, dann aber nur über den Umweg via Steam Link, wo euer Rechner jedoch das Spiel berechnet.

Ein Streaming-Dienst hat Ende 2022 geschlossen. Der große Erfolg gegen PlayStation und Xbox blieb einfach aus:

Ab wann ist das Gerät erhältlich? Offiziell ist der Handheld ab dem 26. Januar 2023 erhältlich für einen Preis von 399 US-Dollar. In Deutschland liegt der Preis mit Steuern dann etwas höher und dürfte um die 450 Euro betragen.

Hat das Gerät eine Chance? Mit einem Preis von 399 US-Dollar ist das Modell von Razer nicht gerade günstig. Da klingt das Angebot von Valve verlockender. Für derzeit 419 Euro bekommt ihr nicht nur die potentere Hardware, sondern seid bei der Spieleauswahl deutlich flexibler.

Auf der anderen Seite bietet der Razer Edge mit einem 144-Hz-Display einen Vorteil, den das Steam Deck nicht bieten kann. Obendrein ist der Akku des Steam Deck nur mittelprächtig. In unsrem Test mit 2 MMORPGs auf dem Steam Deck, machte der Akku bereits nach etwa 2 Stunden schlapp. Auch hier könnte das Razer Edge besser sein.

Ob das Gerät wirklich mit dem Steam Deck mithalten kann, kommt daher ganz drauf an, welche Ansprüche ihr an das Gerät habt:

Sucht ihr eine bessere Alternative zum Handy oder zum Streaming von GeForce Now oder dem Game Pass, dann klingt das Razer Edge auf jeden Fall vielversprechend.

Kommt für euch Streaming nur bedingt infrage oder wollt ihr vor allem eure Steam-Spiele zocken, dann ist das Razer Edge keine Option für euch. Für rund 400 Euro dürfte zum aktuellen Zeitpunkt das Steam Deck für viele Nutzer auch die bessere Option sein.

Oder man greift direkt zur Nintendo Switch, die auch 2023 noch ein einzigartiges Spielerlebnis bieten kann:

Mit dem G Cloud gibt es einen weiteren Handheld am Start

Wie sieht die Konkurrenz aus? Tatsächlich ist Razer nicht die einzige Firma, die auf die Idee gekommen ist, einen Handheld für Gamer anzubieten. Logitech will 2023 mit dem „G Cloud“ auf dem Markt durchstarten. Zuerst soll das Modell nur in den USA erhältlich sein, könnte aber später auch in Europa erhältlich sein.

Auch beim G Cloud setzt man auf ein Gerät mit WLAN-Modul und einer Option zu 5G. Logitech verbaut ansonsten einen 7-Zoll großen LCD-Display mit Full-HD-Auflösung und Touchfunktion und bietet etwas weniger Auflösung als Razer. Beim Preis zahlt ihr für den “G Cloud” jedoch auch rund 100 Euro weniger.

Einen ersten Erfahrungs- und Hands-on-Bericht könnt ihr von MeinMMO-Redakteur Benedikt Schlotmann hier auf MeinMMO nachlesen:

