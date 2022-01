PUBG: 8 wichtige Settings 2022, die euch mehr FPS und bessere Sicht liefern

Wenn ihr die Einstellungen etwa so anpasst, dass weniger Gebüsch dargestellt wird, können sich Gegner auch nicht in mehr in diesem Gebüsch verstecken. Damit sieht die Waldlandschaft vielleicht kahler aus, als auf Marketing-Screenshots – ihr habt aber in diesen Situationen einen gewaltigen Gameplay-Vorteil.

Niedrige Grafikeinstellungen haben noch einen weiteren großen Vorteil, der bei PUBG stärker in Erscheinung tritt als bei den meisten Shootern: Je weniger grafische Details dargestellt werden, desto weniger Elemente sind in der Spielwelt, die Gegner verdecken können.

Aus diesem Grund empfehlen wir euch die 8 wichtigsten Settings, die ihr 2022 in PUBG nutzen könnt. Diese Einstellungen verbessern direkt und indirekt euer Gameplay, dank höheren FPS und besserer Sichtbarkeit. So habt ihr riesige Vorteile:

So schön Spiele mit hohen Grafikeinstellungen sein können – Spieler, die viel gewinnen wollen, maximieren ihre Frames per Seconds (Bilder pro Sekunde, kurz ‘FPS’). Das gilt für Fortnite ebenso wie für PUBG.

