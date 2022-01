Die 3 besten Waffen in PUBG 2022 und ihre stärksten Aufsätze

Zum Start von 2022 erlebt PUBG Battlegrounds einen Aufschwung in der Beliebtheit. Gerade Neueinsteiger, die das Spiel nach dem Wechsel auf ein Free-to-Play-Modell zum ersten Mal spielen, werden von einer Flut an Waffen überfordert. MeinMMO sagt euch, welche Waffen 2022 in PUGB die besten sind.

Mit über 40 verschiedenen Schusswaffen und zahlreichen Aufsätzen ist es nicht einfach, in PUBG den Überblick zu behalten. Durch die Zufälligkeit des Loots in einem Battle Royale ist es auch schwierig, alle Waffen genügend und in Ruhe auszuprobieren.

Deshalb sagen wir euch, welche 3 Waffen die aktuell besten in PUBG sind. Wir erklären euch die größten Vor- und Nachteile der Waffe und verraten, welche Aufsätze ihr unbedingt nutzen solltet.

Diese Auswahl basiert auf eigenen Erfahrungen, sowie den zusammengetragenen Meinungen einiger Profis und Vielspieler. Auch die Vorlieben von Streamern wie summit1g wurden berücksichtigt.

Lohnt es sich, 2022 noch mit PUBG zu starten?

AWM – Das beste Scharfschützengewehr in PUBG 2022

Die AWM ist immens stark und sehr selten

Pro Sehr hoher Schaden

Headshots töten immer

Beste Reichweite im Spiel

Hohe Kugel-Geschwindigkeit Contra Sehr laut

Waffe und Munition sind nur über abgeworfene Kisten verfügbar

Die AWM ist ohne Zweifel die stärkste Waffe im Spiel.

Diese Sniper tötet immer mit einem Headshot – auch bei einem Level-3-Helm. Diese Stärke wird aber ausgeglichen durch ihre Seltenheit: Die Waffe findet ihr nur in abgeworfenen Kisten. Das gilt auch für die Munition, weshalb ihr sehr bedacht mit euren verfügbaren Kugeln umgehen solltet.

Im Gegenzug braucht ihr bei der Tödlichkeit der AWM davon auch gar nicht so viel Munition. Durch ihre riesige Reichweite und die hohe Geschwindigkeit der von ihr abgefeuerten Kugeln ist es vergleichsweise einfach, mit der Waffe zu zielen.

Die besten Aufsätze für die AWM:

Mündung: Schalldämpfer

Schalldämpfer Schaft: Wangenpolster

Wangenpolster Visier: 6x-Zielfernrohr

Mini14 – Die beste DMR in PUBG 2022

Die Mini14 gehört zu den beliebtesten Waffen im Spiel

Pro Höchste Kugel-Geschwindigkeit im Spiel

Einfach zu finden

Sehr präzise auf allen Distanzen

Schnelles Nachladen Contra Nur 3 Aufsatzslots

Unterdurchschnittlicher Schaden

Nachteile im Nahkampf

Die Mini14 ist die beliebteste DMR und eine der besten Waffen im Spiel. Ihr Schaden ist nicht der beste, dafür ist sie super-einfach zu spielen. Mit einem erweiterten Schnellzugriff-Magazin könnt ihr schnell viele Schüsse mit ihr abfeuern und so eure Gegner killen.

Die Waffe hat die schnellsten Kugeln im Spiel, dazu feuert sie hochpräzise und stabilisiert sich beim Schießen schnell. Somit kann sie problemlos auf alle Distanzen genutzt werden und ist dabei immer zuverlässig in ihrer Performance.

Nachteile hat sie als DMR insbesondere im Nahkampf. Dazu kann man sie nicht so gut mit Aufsätzen ausstatten, wie andere Waffen.

Die besten Aufsätze für die Mini14:

Mündung: Kompensator

Kompensator Magazin: Erw. Schnellzugriff-Magazin

Erw. Schnellzugriff-Magazin Visier: 6x-Zielfernrohr

Beryl M762 – Das beste Sturmgewehr in PUBG 2022

Die Beryl hat sich über die Jahre in eine der besten Waffen im Spiel entwickelt

Pro Starke TTK

Hohe Feuerrate

Schnellere Kugel-Geschwindigkeit als vergleichbare ARs

4 Aufsatzslots Contra Schwer zu kontrollieren

Nicht die einsteigerfreundlichste Waffe

Als die Waffe Mitte 2019 ins Spiel kam, hatte sie einen schweren Stand bei vielen Spielern. Ihr hoher Schaden konnte einen grauenvollen Rückstoß nicht komplett wettmachen. Inzwischen ist die Waffe, in den Augen vieler, die beste AR im Spiel und eine der stärksten Waffen in PUBG.

Sie macht mehr Schaden als die AKM, hat dazu eine schnellere Kugel-Geschwindigkeit. Ihr Rückstoß ist allerdings nicht einfach zu kontrollieren. Wie die meisten ARs ist die Beryl deshalb nicht sonderlich einsteigerfreundlich. Wer sich allerdings in die realistischen Waffen-Mechaniken reinfuchst und es lernt, mit der Beryl umzugehen, wird mit einer sehr starken und flexiblen Waffe belohnt.

Dazu kann man gleich 4 Aufsätze auf die Beryl schrauben – das ist für Waffen in dem Spiel selten. Weiterhin kann sie auch im Feuersalven-Modus genutzt werden. Das erhöht ihre ohnehin hohe Flexibilität noch weiter.

Die besten Aufsätze für die Beryl M762:

Mündung: Kompensator

Kompensator Vorderer Handgriff: Vertikaler Handgriff

Vertikaler Handgriff Magazin: Erw. Schnellzugriff-Magazin

Erw. Schnellzugriff-Magazin Visier: Rotpunktvisier

Das ist unsere Wahl für die besten Waffen in PUBG 2022 mit ihren besten Aufsätzen. Wie findet ihr unsere Wahl? Habt ihr andere Favoriten, oder Lieblings-Aufsätze? Lasst es uns in den Kommentaren weiter unten wissen.

Falls ihr eure PUBG-Waffen-Skills auch in einem anderen Spiel zur Schau stellen wollt, solltet ihr euch Super People anschauen. Dieses Battle Royale schaut sich viel von PUBG ab, macht aber manche Dinge ganz anders:

Neuer Multiplayer-Shooter geht auf Steam schon in der Beta steil – Was ist Super People?