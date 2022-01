Wofür ihr euch entscheidet, hängt nur von euren Vorlieben ab. Euch entstehen in keinem Fall Vor- beziehungsweise Nachteile, denn eure Wahl bestimmt, in welcher Perspektive auch alle anderen Spieler im Server spielen.

Versucht also, diese Zone möglichst schnell zu verlassen oder euch in einem Gebäude in Sicherheit bringen. Ansonsten müsst ihr hoffen, dass ihr kein Pech habt.

Die blaue Zone verschlingt mit der Zeit immer mehr von der Map und richtet mehr Schaden an, wenn Ihr sie betretet (oder nicht schnell genug in Sicherheit rennen konntet). Die Safe-Zone wird somit auch immer kleiner.

Spieler, die sich nicht in dieser Zone aufhalten, werden von einem blauen Sturm eingeholt, der kontinuierlich Schaden macht. Somit könnt ihr euch nicht ewig in einem Gebäude verschanzen – es sei denn, ihr habt Glück mit der Position der Safe Zone.

Was ist die blaue Zone? Damit Spieler dazu gezwungen werden, sich in einem Match über die Quere zu laufen, gibt es eine Safe-Zone. Diese wird markiert durch einen weißen Kreis.

In PUBG gibt es zahlreiche Waffen, die ihr nutzen könnt. Durch das moderne Kriegs-Setting von PUBG sind das vorrangig Waffen, die ihr aus Spielen wie etwa Call of Duty: Modern Warfare kennt.

Wie funktioniert PUBG? In PUBG spielen bis zu 100 Spieler gleichzeitig ein Match. Jeder Spieler startet dabei in einem Flugzeug, das auf einem vorbestimmten Pfad über die große Map fliegt.

Was ist die rote und eine blaue Zone in PUBG?

