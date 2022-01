Heute Morgen gibt es die PS5 bei Amazon zu kaufen

Keine PS5 bekommen? Falls ihr keine PS5 bekommen habt, dann schaut am besten in unserem Ticker vorbei. Hier halten wir euch tagesaktuell auf dem Laufenden und erklären euch, wie ihr am besten an eine PS5 kommt und zeigen euch Drops rund um die begehrte Konsole.

Auf den Produktseiten der PS5 bei Amazon.de sind seit heute Nacht wieder die “Prime-Spoiler” aufgetaucht („Prime-Mitglieder haben vorrangigen Zugriff auf die PlayStation 5“). Dies deutet seit dem letzten Sommer daraufhin, dass wir in Kürze mit einem neuem PS5-Drop rechnen dürfen. Für gewöhnlich bereits am nächsten Morgen, das heißt heute.

