Pokémon GO: Wunderbonusstunde ist heute wieder perfekt für Zuhause

In Pokémon GO startet heute Abend, am 26. März, wieder die Wunderbonusstunde. Diesmal gibt es einen Bonus, der perfekt für Zuhause ist.

Was für einen Bonus gibt es? In dieser Stunde gibt Niantic euch die doppelten Erfahrungspunkte beim Entwickeln von Pokémon. Wenn ihr ein Glücksei nutzt, dann gibt es sogar vierfache EP.

Den Bonus kann man also ideal von Zuhause mitnehmen und man muss nicht nach draußen gehen.

Doppelte EP für Zuhause – Lohnt es?

Wann geht die Stunde los? Wie üblich läuft das Event um 18 Uhr Ortszeit und bleibt genau eine Stunde aktiv. Um 19 Uhr ist also alles wieder vorbei.

Haltet die Glückseier bereit – So lohnt es sich richtig

Das steckt hinter solchen Boni: Bereits letzte Woche hatte Niantic einen ähnlichen Bonus für Zuhause. Dort gab es doppelte Bonbons beim Verschicken von Pokémon.

Grund dafür dürfte wohl die Corona-Krise sein. Immerhin herrschen in vielen Ländern Ausgangssperren und auch in Deutschland soll man das Haus nur mit bestimmten Auflagen verlassen. Niantic passt deshalb seine Boni an, damit man eben nicht rausgehen muss.

Pokémon GO löst endlich das größte Problem beim Spielen von Zuhause

Lohnen sich die doppelten EP? Der schnellste Weg, um an Erfahrungspunkte zu kommen, sind weiterhin die Freundschaften. Wenn man dort aber gerade schlechter vorankommt, weil man sich keine Geschenke schicken kann, dann kommen die EP beim Entwickeln gerade richtig.

Immerhin kann man so pro halbe Stunde etwa 140.000 EP machen. In einer Stunde sind es dann sogar 280.000 Erfahrungspunkte. Das ist immerhin in etwa so viel Wert wie 3 Hyperfreunde.

Wer also in der Eventstunde noch nichts zu tun hat, der kann durchaus mal für eine Stunde ein paar Pokémon entwickeln. Denkt an euer Glücksei und ihr könnt richtig abräumen.

Das Sammeln von EP kann übrigens eines der Dinge sein, die euch auch noch nach Level 40 motivieren.