In Pokémon GO startet heute Abend, am 19. März, die Wunderbonusstunde. Diesmal gibt es einen Bonus, der ideal für das Spielen von Zuhause gedacht ist.

Was für einen Bonus gibt es? Diesmal gibt es doppelte Bonbons beim Verschicken von Pokémon. Ihr bekommt also 2 Bonbons bei jedem Pokémon, was ihr verschickt.

Ihr könnt die Event-Stunde also ganz entspannt von zuhause spielen und euch einige zusätzliche Bonbons verdienen.

Darum sollte jeder Trainer den Bonus mitnehmen

Wie lohnenswert ist der Bonus? Die Event-Stunde ist für jedermann interessant, denn so kann man die Bonbons von seltenen Pokémon vermehren.

Schaut nochmal durch eure Sammlung und sortiert vor allem die Pokémon aus, die selten sind und von euch nicht genutzt werden.

Besonders lohnenswert ist das Ganze bei legendären Pokémon. Wenn ihr dort also noch einige ungenutzte Exemplare habt, dann verschickt sie. Die Bonbons von diesen Pokémon erhaltet ihr sonst nur aus Raids oder eben aus Sonderbonbons.

Für legendäre Pokémon könnt ihr dank der Stunde weniger Sonderbonbons einsetzen

Wieso gibt es einen solchen Bonus? Dieser Bonus bietet sich ziemlich gut an, denn es gibt vielerorts massive Einschränkungen im öffentlichen Leben aufgrund des Coronavirus.

Niantic hat darauf auch reagiert und bereits das Spielen von Zuhause erleichtert. Damit ihr bei der Wunderbonusstunde keinen wirklichen Anreiz habt, um nach draußen zu gehen, gibt es diesmal den Bonus beim Verschicken.

Wegen des Virus gibt es in Pokémon GO diverse weitere Einschränkungen:

Bedenkt, dass derzeit die Gefahr besteht sich und andere mit dem Coronavirus anzustecken. Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung empfiehlt, so oft es geht zu Hause zu bleiben, Abstand zu anderen zu halten und Menschenansammlungen zu vermeiden. Niantic hat diverse Maßnahmen ergriffen, damit ihr Pokémon GO auch von zu Hause spielen könnt.