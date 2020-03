Das Coronavirus ist in Pokémon GO ein großes Thema. Entwickler Niantic lässt die Trainer besser von zu Hause aus spielen, doch dabei entsteht ein großes Problem: Wo kriege ich die ganzen Bälle her?

Das sind die Corona-Maßnahmen: Niantic hat viel gemacht, damit man Pokémon GO leichter aus dem eigenen Haus heraus spielen kann. Es gibt unter anderem mehr Spawns und das Item Rauch bringt mehr Pokémon und hält länger an.

Das klingt alles gut und lässt sicherlich zahlreiche Spieler effektiver von zu Hause aus spielen. Doch wirklich lange ist das nicht möglich, denn irgendwann sind die Pokébälle aus.

Corona-Krise führt zu Pokéball-Problem

Hier liegt das Problem: Pokémon gibt es zuhauf zu fangen, doch wer keinen PokéStop vor der Tür hat, der wird schnell keine Bälle mehr haben.

Die Folge: Man muss wieder rausgehen und PokéStops drehen. Immerhin möchte man ja genug Bälle haben, um zumindest den kostenlosen Rauch zu verbrauchen.

Die Pokébälle werden immer knapper

Wie könnte man das Problem handhaben? Dafür gibt es einige Möglichkeiten. Wir geben einige Vorschläge:

Man kann mehr als 20 Geschenke aufmachen und dadurch mehr Pokébälle erhalten

Die Bälle aus den Geschenken werden erhöht – Tränke werden reduziert

PokéStops bringen mehr Pokébälle, sodass man zum Auffüllen zumindest nicht haufenweise Stops drehen muss

Die Kosten für Pokébälle werden im Shop reduziert

Das sind natürlich alles Maßnahmen, die von Niantic selbst getroffen werden müssen. Vor allem durch Geschenke könnte man den Ballmangel schnell reduzieren.

Geschenke sind ein guter Lieferant für Bälle

Was kann man bisher gegen den Ballmangel tun? Die leichteste Variante ist das Kaufen von Bällen im Shop. Diese sind aber ganz schön teuer und auf Dauer sicherlich keine Lösung.

Ansonsten kann man auch schon jetzt durch das Öffnen von Geschenken an Bälle kommen. Denkt also daran, dass ihr täglich euer Maximum an Geschenken öffnet.

Wenn ihr noch Freunde braucht, um mehr Geschenke zu erhalten, könnt ihr in unserer Facebook-Gruppe vorbeischauen und dort neue Freunde hinzufügen.

Was wird sonst noch gegen das Coronavirus unternommen? Niantic hat einige Vorkehrungen genommen, um das Virus einzudämmen: