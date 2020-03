In Pokémon GO wird endlich der Ballmangel angegangen! Niantic hat zahlreiche Änderungen eingeführt, damit ihr von Zuhause aus leichter an Bälle kommt.

Um dieses Problem geht es: Aufgrund der Corona-Krise ist man aktuell dazu aufgerufen Zuhause zu bleiben. Niantic hat deshalb ihr Spiel angepasst und das Spielen von daheim erleichtert. Doch wer das fleißig macht, der hat schnell keine Bälle mehr.

Tagelang wurde sich gewünscht endlich leichter an Bälle zu kommen und Niantic hat nun reagiert. Sie führen gleich mehrere Maßnahmen ein, um von daheim an Pokébälle zu kommen.

So löst Niantic jetzt das Ballproblem

Das wird geändert: Es gibt mehrere Schritte, die Niantic nun eingeführt hat:

Jede Woche gibt es eine Box für 1 Pokémünze im Shop. Diese soll immer andere Dinge beinhalten, doch für diese Woche gibt es 100 Pokébälle

Jeden Tag kann man 30 Geschenke öffnen, um an mehr Bälle zu kommen

Man kann 20 Geschenke gleichzeitig tragen, damit man auch andere Spieler mit Bällen versorgen kann

Geschenke beinhalten mehr Pokébälle als sonst

Geschenke beinhalten teilweise über 10 Bälle. Quelle: reddit

Gibt es so endlich genug Bälle? 100 Pokébälle in dieser Woche gibt es gratis. Dazu kommen die Bälle aus Geschenken. Wer sparsam damit umgeht und nicht jedes Pokémon fängt, der sollte damit klarkommen.

Vor allem die Geschenke dürften der größte Ball-Lieferant sein. Es gibt Geschenke, die sogar über 10 Pokébälle beinhalten. Wenn man davon 30 Stück öffnet, dann kommt man problemlos auf 300 Bälle pro Tag. Selbst „schlechtere“ Geschenke bringen noch 5 Bälle. Ihr werdet also recht schnell an das begehrte Gut kommen.

Was gibt es noch für Anpassungen? Niantic gibt euch auch andere Boni. Für den ersten Fang des Tages gibt es dreifache EP und Sternenstaub. Ihr solltet also versuchen zumindest jeden Tag ein Pokémon zu fangen, damit ihr beim 7. Tag in Folge haufenweise EP und Sternenstaub bekommt.

Außerdem wurde bei PvP-Kämpfen noch etwas angepasst. Ihr könnt jetzt auch Gute Freunde und Superfreunde zu einem Kampf herausfordern, ohne direkt nebeneinander zu stehen. Bislang war das nur ab Hyperfreunden möglich.

Bedenkt, dass derzeit die Gefahr besteht sich und andere mit dem Coronavirus anzustecken. Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung empfiehlt, so oft es geht zu Hause zu bleiben, Abstand zu anderen zu halten und Menschenansammlungen zu vermeiden. Niantic hat diverse Maßnahmen ergriffen, damit ihr Pokémon GO auch von zu Hause spielen könnt.