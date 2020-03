In Italien wird ein 31-jähriger Mann nun gerichtlich belangt. Der hatte gegen die Ausgangssperre wegen des Coronavirus verstoßen, um Pokémon GO zu spielen. Er wurde von der Polizei überrascht. Er konnte keine Begründung dafür nennen, sich draußen aufzuhalten, außer: Er müsse Pokémon fangen.

Das wird nun einem Trainer vorgeworfen: Ein 31-jähriger Mann aus der norditalienische Provinz Como wurde am Mittwoch von der Polizei auf der Straße überrascht, als er Pokémon GO spielte. Er ging über die Straßen der Kleinstadt San Fermo und nutzte ein Tablet, als ihn die Carabinieri stoppten.

Die Polizei forderte ihn auf, sich auszuweisen und zu begründen, warum er sich draußen aufhält, doch der Trainer gab als Begründung, unterwegs zu sein, lediglich an: „Ich muss die Pokémon jagen.“

Es wurde dann rekonstruiert, dass der Mann in Begleitung seiner Tochter nach draußen ging, um zusammen mit dem Mädchen Pokémon GO zu spielen. Die Polizisten schrieben ihn auf und der Mann gesellt sich zu den tausenden Italiener, die gegen das Ausgehverbot verstoßen haben und dabei erwischt wurden.

Wegen Coronavirus – Für Pokémon GO müsst ihr nicht mehr nach draußen

43.000 Menschen verletzten Ausgangssperre in Italien

Das ist die Situation: Mittlerweile hat sich der Infektionsherd des neuartigen Coronavirus von Asien nach Europa verlagert. Italien gilt als das neue Epizentrum der Pandemie.

Italien hat am 9. März weitreichende Ausgangsbeschränkungen verhängt, damit sich das Coronavirus nicht noch weiter verbreitet. Das italienische Gesundheitssystems ist überlastet.

Während des „Lockdowns“ in Italien dürfen Einwohner ihre Wohnungen nicht mehr verlassen, außer für bestimmte Tätigkeiten, etwa um Lebensmittel einzukaufen. Um die Regeln durchzusetzen, wurden mittlerweile 43.000 Menschen in nur einer Woche, zwischen dem 11. und 17. März, dafür bestraft, gegen die Regeln verstoßen zu haben. Das gab das Innenministerium am Mittwoch bekannt.

Niantic hat für Pokémon GO weitreichende Änderungen beschlossen, damit Spieler nicht länger nach draußen gehen müssen, um das Augmented Reality-Game zu spielen. Es wäre für den Italiener also auch möglich und deutlich klüger gewesen, seinem Trieb, Pokémon zu jagen, von zu Hause aus nachzugehen.