Pokémon GO: Wahl zum Community Day startet heute Nacht – So macht ihr mit

Die Wahl zum Community Day im Juni und Juli bei Pokémon GO startet am frühen Sonntagmorgen. Wir zeigen euch, wann es losgeht und wie ihr mitmacht.

Was ist das für eine Wahl? Die beiden nächsten Community Days im Juni und Juli 2020 bestimmt ihr maßgeblich mit. Mit eurer Wahl entscheidet ihr, welche Pokémon im Mittelpunkt stehen sollen.

Niantic stellt dafür folgende Kandidaten zur Wahl:

Schiggy

Hornliu

Sandan

Nebulak

Wann startet die Wahl und wie macht ihr auf Twitter mit?

Wann geht’s los? Niantic kündigte den Start des Votings für den 23. Mai um 18:00 Uhr PDT an. Das entspricht nach deutscher Zeit 03:00 Uhr morgens am 24. Mai. Sonntagfrüh geht es also los.

Einige Stunden später startet dann der Community Day im Mai mit Samurzel.

Wie lange läuft die Wahl? Die Abstimmung bleibt für 24 Stunden aktiv. Um 03:00 Uhr morgens am Montag endet die Wahl also. Bis dahin könnt ihr eure Stimme verteilen.

Wie macht man mit? Die Abstimmung läuft auf Twitter. Ihr solltet euch also einen Account auf Twitter dafür erstellen. Lasst bei der Gelegenheit doch gleich einen Follow unserer Twitter-Seite da. MeinMMO auf Twitter findet ihr hier.

Habt ihr euch einen Account erstellt, besucht ihr die offizielle Twitter-Seite von Pokémon GO. Dort findet ihr ab Sonntagfrüh eine Abstimmung mit 4 Feldern.

Ihr habt eine einzige Stimme, die ihr verteilen könnt. Um sie zu verteilen, klickt ihr im Vote auf das entsprechende Pokémon, das ihr bei einem der Community Days im Juni oder Juli 2020 sehen wollt. Also Schiggy, Hornliu, Sandan oder Nebulak.

Habt ihr eure Stimme abgegeben, ist euer Job damit erledigt. Die Wahl kann danach nicht mehr geändert werden. Das Ergebnis erfahrt ihr dann Montagfrüh, wenn die Umfrage abgeschlossen wurde.

Das Pokémon mit den meisten Stimmen erscheint beim Community Day im Juni im Rampenlicht. Das Pokémon mit den zweitmeisten Stimmen beim Community Day im Juli.

Wen soll ich wählen? Seid ihr euch noch unschlüssig, für welches Pokémon ihr stimmen sollt? Alle vier Spezies stehen mit einer besonderen Attacke beim Event in Verbindung.

Schiggy – Turtok erlernt die Kampf-Attacke Aurasphäre.

– Turtok erlernt die Kampf-Attacke Aurasphäre. Hornliu – Bibor erlernt die Boden-Attacke Schlagbohrer.

– Bibor erlernt die Boden-Attacke Schlagbohrer. Sandan – Sandamer oder Alola-Sandamer erlernen die Geist-Attacke Dunkelklaue.

– Sandamer oder Alola-Sandamer erlernen die Geist-Attacke Dunkelklaue. Nebulak – Gengar erlernt die Geist-Attacke Finsterfaust.

Falls das immer noch nicht hilft, zeigen wir euch hier die Shiny-Varianten der teilnehmenden Pokémon.

Können die Shiny-Varianten euch bei der Wahl helfen?

Wir haben euch schon vor der offiziellen Wahl gefragt, wie ihr abstimmen wollt. Dabei habt ihr diese 2 Favoriten für die Community Days bestimmt.

Schreibt uns doch gerne in die Kommentare, für welches Pokémon ihr abstimmen werdet und was der Grund dafür ist.

Gerade läuft in Pokémon GO außerdem eine befristete Spezialforschung zur Nostalgie-Herausforderung, die euch das Legendäre Pokémon Cresselia als Bonus verteilt. Alle Aufgaben und Belohnungen der Sinnoh-Forschung seht ihr hier.