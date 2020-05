Pokémon GO: So nutzt ihr den Community Day mit Samurzel am besten aus

Am Sonntag, den 24. Mai 2020, läuft der Community Day mit Samurzel in Pokémon GO. Hier findet ihr alle zur Startzeit, Shinys und Boni.

Was ist der Community Day? In der Regel findet der Community Day einmal im Monat statt. Er stellt ein bestimmtes Monster in den Vordergrund, das dann vermehrt erscheint und eine besondere Attacke lernen kann. Außerdem kann man dann auch die Shiny-Version des Event-Pokémon einsacken.

Im Mai 2020 dreht sich der Community Day um Samurzel.

Community Day im Mai 2020 – Startzeit und Boni

Was: Der Pokémon GO Community Day im Mai 2020

Wann: Am Sonntag, den 24. Mai, von 11 bis 17 Uhr deutscher Zeit

Pokémon des Tages: Samurzel

Exklusive Attacke: Kugelsaat für Tengulist

Bonus 1: Dreifache Fang-EP

Bonus 2: Rauch hält während des Events drei Stunden lang an

Bonus 3: Kumpel-Pokémon (mindestens Superkumpel) bringen euch Items wie Pokébälle

Weiterer Bonus: Kugelsaat kann bis 19 Uhr beim Entwickeln von Tengulist erlernt werden

Samurzel ist euer Event-Pokémon am Sonntag

So holt ihr das meiste aus dem Community Day

So nutzt ihr die Boni: Die dreifachen Fang-EP bekommt ihr mit jedem Pokémon, das ihr einsackt. Um also EP zum Leveln einzusammeln, solltet ihr so viele Pokémon fangen wie möglich.

Dabei hilft die verlängerte Rauch-Zeit. Wenn ihr zwei Rauch aufeinanderstapelt, habt ihr bereits die gesamte Event-Dauer abgedeckt. Werft den Rauch also am besten um 11 Uhr an – dann tauchen vermehrt Pokémon in eurer Umgebung auf.

Wählt außerdem einen Kumpel aus, der zumindest Superkumpel-Status hat. So stellt ihr sicher, dass ihr während des Events mit Items wie Pokébällen versorgt werdet.

Eure Kumpel können euch Items bringen

Gute Boni für Zuhause: Insgesamt sind die Boni in Verbindung mit der langen Laufzeit gut dafür geeignet, den Community-Day von zu Hause aus zu spielen. Ihr solltet mit Rauch genug Samurzel zusammenbekommen, auch, wenn ihr nicht vor die Tür geht.

Besonderheiten am Samurzel Community Day: Neben dem normalen Event können Spieler für einen US-Dollar (99 Cent bei uns im Shop) die Spezialforschung „Doppelt sehen“ freischalten. Die dreht sich um Samurzel und bringt euch dreimal Rauch, fünf Goldene Himmihbeeren und weitere Belohnungen.

Außerdem soll es am Community Day Überraschungen geben, wenn ihr GO-Schnappschüsse macht. Schießt also ab und zu mal ein Foto von euren Monstern.

Shiny Samurzel, Blanas, Tengulist

Gibt es Shiny Samurzel? Ja, am Community Day werdet ihr die schillernde Version von Samurzel fangen können. Damit könnt ihr euch auch Shinys von Blanas und Tengulist sichern.

Diese Shinys könnt ihr bekommen

Wie liegen die Chancen auf Shiny Samurzel? Für gewöhnlich sind die Shiny-Chancen für das Event-Pokémon am Community Day erhöht. Es ist davon auszugehen, dass sie bei 1 zu 25 liegen wird. Normalerweise beläuft sich die Shiny-Rate in der Wildnis auf 1 zu 450.

Tengulist mit Kugelsaat – lohnt es sich?

Wie stark ist Tengulist mit Kugelsaat? Auch mit der Pflanzenattacke Kugelsaat gewinnt Tengulist in Raids keinen Blumentopf. Seine Werte sind dafür zu niedrig und wird von den besten Pflanzen-Angreifern wie Gewaldro und Roserade übertroffen.

Im PvP brauchbar, in Raids weniger

Im PvP ist Kugelsaat schon eher brauchbar. In der Super- und Hyperliga stellt es eine gute Sofort-Attacke für Tengulist dar. Allerdings hat Tengulist mit Standpauke bereits eine gute Sofort-Attacke, die sich kaum in Geschwindigkeit und Schaden, lediglich im Typ unterscheidet.

Für die Meta ist die Attacke also nicht unbedingt ausschlaggebend. Als exklusive Kombination macht sich Tengulist mit Kugelsaat aber gut in eurer Sammlung. Eine genaue Analyse der Attacke findet ihr hier.

Wie krieg ich die Attacke? Um Tengulist mit Kugelsaat zu bekommen, müsst ihr Blanas zwischen 11 und 19 Uhr zu Tengulist weiterentwickeln. Ihr habt also massig Zeit, ihm die exklusive Sofortattacke beizubringen.

Neben dem Community Day läuft noch das große Sinnoh-Event. Hier könnt ihr euch jede Menge spannende Pokémon sichern.