Pokémon GO: Sinnoh Event bringt 7 Quests, Shinys und neue Raid-Bosse

In Pokémon GO ist das Sinnoh-Event gestartet. Neue Quests/Forschungen, Spawns, Raid-Bosse und Shinys sind dabei. Wir zeigen euch, was ihr jetzt im Spiel findet.

Was ist das Sinnoh-Event? Das aktuelle Event ist Teil der Nostalgie-Herausforderung, die sich jetzt in der vierten Woche befindet. Es startete am 22. Mai um 13 Uhr und läuft bis zum 29. Mai um 13:00 Uhr.

Das Sinnoh-Event bringt neue Spawns, Bosse und Forschungen, die wir euch hier vorstellen.

Neue Feldforschungen

Die neuen Quests: In den letzten Wochen kamen immer 8 bis 9 Forschungen dazu. Bisher fand man im Sinnoh-Event diese 9 neuen Forschungen.

Spiele mit deinem Kumpel Belohnung: Begegnung mit Haspiror (Kann Shiny sein)



Verdiene ein Herz mit deinem Kumpel Belohnung: Begegnung mit Glibunkel (Kann Shiny sein)



Fange 3 Pokémon von Typ Normal Belohnung: Begegnung mit Charmian (Kann Shiny sein)



Fange 2 Pokémon Belohnung: Begegnung mit Chelast (Kann Shiny sein)



Gib deinem Kumpel einen Snack Belohnung: Begegnung mit Plinfa (Kann Shiny sein)



Kämpfe gegen einen anderen Trainer Belohnung: Begegnung mit Staralili



Verschicke 3 Pokémon Belohnung: Begegnung mit Panflam (Kann Shiny sein)



Brüte ein Ei aus Belohnung: Begegnung mit Schilterus



Nutze 1 Power-Up bei einem Pokémon Belohnung: Begegnung mit Burmy (Kann Shiny sein)



Neue Spawns und Shinys

Diese neuen Spawns gibt es: Trainer berichteten davon, dass sie die folgenden Pokémon nun häufiger in der Wildnis finden. Sie helfen euch beim Lösen der Feldforschungen, wenn ihr bestimmte Pokémon-Typen fangen sollt.

Pokémon Typ Pikachu (mit Lucario-Hut) Elektro Chelast Pflanze Panflam Feuer Plinfa Wasser Staralili Normal/Flug Bidiza Normal Zirpurze Käfer Schilterus Gestein/Stahl Burmy Käfer Bamelin Wasser Kikugi Pflanze Kinoso Pflanze Driftlon Geist/Flug Haspiror Normal Schlapor Normal Charmian Normal Shnurgast Normal Skunkapuh Gift/Unlicht Hippopotas Boden Pionskora Gift/Käfer Glibunkel Gift/Kampf Finneon Wasser Shnebedeck Pflanze/Eis

Diese neuen Shinys warten: Schon bei der Event-Ankündigung erklärte Niantic, dass ihr mit Glück schillernden Charmian begegnen könnt. Außerdem sind die Pikachu mit Lucario-Mütze auch als Shinys verfügbar. In der folgenden Grafik seht ihr die neuen schillernden Pokémon.

Die aktuellen Raid-Bosse (Stand 22. Mai)

Das ist neu: In den Arenen warten jetzt andere Raid-Bosse auf euch, die ihr aus der 4. Generation kennt. Die, die mit einem Stern (*) gekennzeichnet sind, könnt ihr auch in schillernder Form treffen.

Raid-Level Raidboss Level 1 (pinkes Ei) Chelast*

Panflam*

Plinfa*

Driftlon*

Praktibalk*

Klikk* Level 2 (pinkes Ei) Koknodon

Wadribie

Glibunkel*

Lumineon

Flunkifer* Level 3 (gelbes Ei) Roserade

Bollterus

Bojelin

Skuntank

Alola-Raichu* Level 4 (gelbes Ei) Bronzong

Hippoterus

Piondragi

Rexblisar

Absol* Level 5 (schwarzes Ei) Terrakium

Auf Stufe 5 erwartet euch ein legendäres Pokémon. Wir zeigen euch hier die besten Konter gegen Terrakium, damit ihr diesen Kampf gewinnt.

Was ist noch neu? Zusätzlich startete nun wieder eine befristete Forschung. Die dreht sich diesmal ganz um das Sinnoh-Thema und belohnt euch am Ende mit einem besonderen legendären Pokémon, wenn ihr alle Aufgaben erfüllt. Die neuen Aufgaben sind wieder so gestellt, dass ihr diese auch von Zuhause aus lösen könnt. Alle Aufgaben und Belohnungen der Nostalgie-Herausforderung Sinnoh findet ihr hier.