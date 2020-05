Pokémon GO: Nostalgie Herausforderung 2020 Sinnoh – Alle Quests

Pokémon GO startet die Nostalgie Herausforderung (Throwback Challege) 2020 „Sinnoh erkunden“ mit Cresselia. Alle Quests, Aufgaben und Belohnungen findet ihr hier.

Das ist neu: Die neue befristete Spezialforschung mit Sinnoh-Aufgaben in Pokémon GO ist da. Hier dreht sich alles um die 4. Generation. Dazu findet ihr ab dem 22. Mai neue Aufgaben in Pokémon GO, die wir euch hier genauer vorstellen.

In den vergangenen Wochen gab es bereits Forschungen zu den Regionen

Kanto

Johto

und Hoenn

Wie lange bleibt die Sinnoh-Forschung? Von Freitag, den 22. Mai um 13:00 Uhr bis Freitag, den 29. Mai um 13:00 Uhr habt ihr Zeit, diese Forschungen zu erledigen. Euch bleibt also, wie gewohnt, eine Woche dafür Zeit.

Sinnoh erkunden – Schritt 1/9

Aufgabe Belohnung Fange 3 Pokémon von Typ Pflanze,

Wasser oder Feuer 10 PokéBälle Verwende 1 Power-Up bei Pokémon Begegnung mit Burmy Mache einen Schnappschuss eines

Gestein-Pokémons 500 Sternenstaub

Stufen-Belohnung: Für den Abschluss dieses Schrittes erhaltet ihr: 1 Sananabeere, 2 Himmihbeeren und eine Begegnung mit Koknodon.

Sinnoh erkunden – Schritt 2/9

Aufgabe Belohnung Mache einen Schnappschuss eines

Pflanzen-Pokémons 5 Himmihbeeren Sende ein Geschenk an einen Freund Begegnung mit Wadribie Fange ein Pflanzen-Pokémon 500 Sternenstaub

Stufen-Belohnung: Für den Abschluss dieses Schrittes erhaltet ihr: 2 Sananabeeren, 1 Himmihbeere und eine Begegnung mit Chelcarain.

Sinnoh erkunden – Schritt 3/9

Aufgabe Belohnung Lande 3 gute Würfe 1 Magnet-Lockmodul Brüte ein Ei aus Begegnung mit Bronzel Fange ein Kampf-Pokémon 500 Sternenstaub

Stufen-Belohnung: Für den Abschluss dieses Schrittes erhaltet ihr: 1 Sananabeere, 2 Himmihbeeren und eine Begegnung mit Panpyro.

Sinnoh erkunden – Schritt 4/9

Aufgabe Belohnung Verdiene ein Bonbon durch

Spazieren mit deinem Kumpel 10 Superbälle Fange ein Boden-Pokémon Begegnung mit Pionskora Fange ein Wasser-Pokémon 500 Sternenstaub

Stufen-Belohnung: Für den Abschluss dieses Schrittes erhaltet ihr: 2 Sananabeeren, 1 Himmihbeere und eine Begegnung mit Pliprin.

Sinnoh erkunden – Schritt 5/9

Aufgabe Belohnung Kämpfe gegen einen anderen Trainer 1 Lade-TM Nutze 3 Beeren beim Fangen von Pokémon 1 Sinnoh-Stein Fange ein Geist-Pokémon 500 Sternenstaub

Stufen-Belohnung: Für den Abschluss dieses Schrittes erhaltet ihr: 1 Sananabeere, 2 Himmihbeeren und eine Begegnung mit Driftlon.

Sinnoh erkunden – Schritt 6/9

Aufgabe Belohnung Mache einen Schnappschuss eines

Stahl-Pokémons 10 Hyperbälle Gib deinem Kumpel 3 Snacks Begegnung mit Hippopotas Fange ein Stahl-Pokémon 500 Sternenstaub

Stufen-Belohnung: Für den Abschluss dieses Schrittes erhaltet ihr: 2 Sananabeeren, 1 Himmihbeere und eine Begegnung mit Schilterus.

Sinnoh erkunden – Schritt 7/9

Aufgabe Belohnung Entwickle ein Pokémon Begegnung mit Kaumalat Verdiene ein Bonbon durch

Spazieren mit deinem Kumpel 1 Gletscher-Lockmodul Fange ein Eis-Pokémon 500 Sternenstaub

Stufen-Belohnung: Für den Abschluss dieses Schrittes erhaltet ihr: 1 Sananabeere, 2 Himmihbeeren und eine Begegnung mit Rexblisar.

Sinnoh erkunden – Schritt 8/9

Aufgabe Belohnung Verwende 3 Power-Ups bei Pokémon 1 Sternenstück Lande 3 großartige Würfe 1 Sofort-TM Fange ein Elektro-Pokémon 500 Sternenstaub

Stufen-Belohnung: Für den Abschluss dieses Schrittes erhaltet ihr: 2 Sananabeeren, 1 Himmihbeere und eine Begegnung mit Sheinux.

Sinnoh erkunden – Schritt 9/9

Aufgabe Belohnung Belohnung anfordern 3.000 EP Belohnung anfordern 3.000 EP Belohnung anfordern 3.000 EP

Stufen-Belohnung: Wie ihr das schon von anderen Spezialforschungen kennt, holt ihr im letzten Schritt einfach die Belohnungen ab, ohne Aufgabe.

Für den Abschluss dieses Schrittes erhaltet ihr: 10 Sonderbonbons und eine Begegnung mit Cresselia.

Diese Sinnoh-Forschung hat Aufgaben, die ihr bequem von Zuhause aus erledigen könnt. Ihr müsst dafür keine Raids machen oder Arenen einnehmen. Die erforderlichen Pokémon-Typen, die ihr fangen sollte, spawnen wegen des aktuellen Sinnoh-Events in Pokémon GO generell häufiger. Das erleichtert euch das Erledigen der Aufgaben.