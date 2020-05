Pokémon GO: Nostalgie Herausforderung 2020 Johto – Alle Quests

In Pokémon GO gibt es jetzt die Nostalgie Herausforderung (Throwback Challenge) 2020 mit Ho-Oh. Wir zeigen euch alle Quests, Aufgaben und Belohnungen für die Spezialforschung.

Was ist das für eine Spezialforschung? Diese Forschung wurde im Rahmen der 2. Woche der Nostalgie-Herausforderung freigeschaltet. Ihr könnt jetzt eine ganze Woche lang die Spezialforschung lösen und danach kommen die Quest-Reihen zur Hoenn- und Sinnoh-Region.

Wie lange gibt es die Spezialforschung jetzt? Sie ist bis zum 15. Mai um 13:00 Uhr Ortszeit verfügbar. Danach verschwindet sie und ist nicht mehr weiter lösbar. Das zählt auch für das Johto-Event, welches in Pokémon GO in diesem Zeitraum läuft.

Johto-Herausforderung 2020 – Schritt 1/9

Aufgabe Belohnung Fange 3 Pokémon von Typ Pflanze,

Wasser oder Feuer 10 PokéBälle Verschicke ein Geschenk an einen Freund Begegnung mit Dummisel Fange ein Flug-Pokémon 500 Sternenstaub

Stufen-Belohnung: Zum Abschluss dieser Stufe erhaltet ihr 1x silberne Sananabeere, Begegnung mit Xatu, 2x goldene Himmihbeere.

Johto-Herausforderung 2020 – Schritt 2/9

Aufgabe Belohnung Spiele mit deinem Kumpel Begegnung mit Weberak Gebe deinem Kumpel 3 Snacks 5x Himmihbeere Fange ein Käfer-Pokémon 500 Sternenstaub

Stufen-Belohnung: Zum Abschluss dieser Stufe erhaltet ihr 2x silberne Sananabeere, Begegnung mit Tannza, 1x goldene Himmihbeere.

Johto-Herausforderung 2020 – Schritt 3/9

Aufgabe Belohnung Lande 3 großartige Würfe 1x Lade-TM Brüte ein Ei aus Begegnung mit Snubbull Fange ein Normal-Pokémon 500 Sternenstaub

Stufen-Belohnung: Zum Abschluss dieser Stufe erhaltet ihr 1x silberne Sananabeere, Begegnung mit Miltank, 2x goldene Himmihbeere.

Johto-Herausforderung 2020 – Schritt 4/9

Aufgabe Belohnung Entwickle ein Pokémon Begegnung mit Mogelbaum Fange 5 Pokémon von verschiedenen Typen 10x Superball Fange ein Geist-Pokémon 500 Sternenstaub

Stufen-Belohnung: Zum Abschluss dieser Stufe erhaltet ihr 2x silberne Sananabeere, Begegnung mit Traunfugil, 1x goldene Himmihbeere.

Johto-Herausforderung 2020 – Schritt 5/9

Aufgabe Belohnung Lande 4 gute Curveball-Würfe Begegnung mit Mantax Lande 3 Schnappschüsse von deinem Kumpel Begegnung mit Pottrott Fange ein Kampf-Pokémon 500 Sternenstaub

Stufen-Belohnung: Zum Abschluss dieser Stufe erhaltet ihr 1x silberne Sananabeere, Begegnung mit Kapoera, 2x goldene Himmihbeere.

Johto-Herausforderung 2020 – Schritt 6/9

Aufgabe Belohnung Fange ein Elekto-Pokémon 1x Rauch Verwende 3 Power-Ups bei Pokémon Begegnung mit Voltilamm Fange ein Stahl-Pokémon 500 Sternenstaub

Stufen-Belohnung: Zum Abschluss dieser Stufe erhaltet ihr 2x silberne Sananabeere, Begegnung mit Panzaeron, 1x goldene Himmihbeere.

Johto-Herausforderung 2020 – Schritt 7/9

Aufgabe Belohnung Entwickle ein Pokémon 1x King-Stein Fange ein Wasser-Pokémon Begegnung mit Skorgla Fange ein Eis-Pokémon 500 Sternenstaub

Stufen-Belohnung: Zum Abschluss dieser Stufe erhaltet ihr 1x silberne Sananabeere, Begegnung mit Keifel, 2x goldene Himmihbeere.

Johto-Herausforderung 2020 – Schritt 8/9

Aufgabe Belohnung Lande ein Schnappschuss von einem Eis-Pokémon 1x Drachenhaut Kämpfe gegen einen anderen Trainer 10x Hyperball Verwende 6 Power-Ups bei Pokémon 500 Sternenstaub

Stufen-Belohnung: Zum Abschluss dieser Stufe erhaltet ihr 2x silberne Sananabeere, Begegnung mit Donphan, 1x goldene Himmihbeere.

Johto-Herausforderung 2020 – Schritt 9/9

Belohnung 3.000 EP 3.000 EP 3.000 EP

Stufen-Belohnung: Zum Abschluss dieser Stufe erhaltet ihr 10 Sonderbonbons und eine Begegnung mit Ho-Oh, welches Erdbeben beherrscht.

Die Spezialforschung könnt ihr also wieder leicht von Zuhause aus lösen. Das ist nur eine von vielen Anpassungen von Pokémon GO aufgrund der Corona-Krise. So gibt es beispielsweise auch Raids von Zuhause, die ihr per Fern-Raid-Pass lösen könnt.