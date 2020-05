In Pokémon GO steht morgen, am 8. Mai der Start des großen Johto-Events aus der Nostalgie-Herausforderung an. So gibt es neue Quests, Shinys und eine weitere Spezialforschung.

Wann läuft das Johto-Event? Dieses Event startet am 8. Mai um 13:00 Uhr Ortszeit. Ihr könnt dann genau eine Woche lang, also bis zum 15. Mai um 13:00 Uhr Ortszeit teilnehmen.

Es ist das mittlerweile zweite Event der Nostalgie-Herausforderung, die noch den gesamten Mai stattfinden wird.

Alle Infos zum Johto-Event in Pokémon GO

Freut euch auf diese Boni: Logischerweise dreht sich bei diesem Event alles um Pokémon der 2. Generation. Passend dazu gibt es dann noch weitere Boni:

Eine neue Spezialforschung wird euch am Ende das legendäre Pokémon Ho-Oh mit der Attacke Erdbeben bescheren

In der Wildnis erscheinen Pokémon wie Dummisel und Panzaeron

In Raids und Eiern findet ihr Pokémon aus der 2. Generation, wie etwa Lampi, Yanma, Girafarig, Tannza, Dummisel, Skorgla, Pottrott, Panzaeron und Phanpy

Pikachu mit Nachtara-Mütze erscheint in der Wildnis

Shiny Dummisel taucht erstmalig in Pokémon GO auf

Besondere Feldforschungen drehen sich um Pokémon aus der Johto-Region

Doppelter Sternenstaub für das Fangen von Pokémon und für Raids

Endivie, Feurigel und Karnimani sind die Starter der Gen 2 und werden im Event erscheinen.

Das weiß man über die Spezialforschung: Diese Forschung wird ähnlich sein, wie die Quest-Reihe zum Kanto-Event und Mewtu. Ihr werdet die Aufgaben also gut von Zuhause aus lösen können.

Sobald die ersten Spieler die Forschung erledigt haben, werden wir hier auf MeinMMO einen passenden Guide dazu veröffentlichen.

Die Belohnung wird am Ende das legendäre Pokémon Ho-Oh sein. Davor werdet ihr aber auch auf andere Pokémon aus der 2. Generation treffen.

Welche Spawns könnten wir erwarten? Interessante Pokémon aus der 2. Generation gibt es viele. Mit dem neuen Shiny Dummisel wird wohl jeder Shiny-Jäger etwas zu tun bekommen.

Panzaeron als Spawn ist ebenfalls interessant, weil es eine höhere Shiny-Chance als normale Pokémon hat. Hier habt ihr also gute Karten, wenn ihr das Shiny haben wollt.

In unserer Shiny-Liste seht ihr alle Pokémon aus der 2. Generation, die Shiny sein können. Hier könnt ihr also sehen, welche potenziellen Spawns möglich sein können.

So sieht Shiny Dummisel aus.

Nutzt diesen Bonus aus: Doppelter Sternenstaub ist immer nützlich und sollte durchaus ausgenutzt werden. Geht dabei vor allem auf Fänge, denn Raids halten bei weitem nicht so viel Staub bereit.

Schaut in unseren Guide vorbei, wo ihr lesen könnt, wie ihr effektiv Sternenstaub sammeln könnt.