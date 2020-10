In Pokémon GO gibt es wieder große Änderungen am Münzsystem! So werden die Tests rund um das neue System beendet und in Deutschland wird das alte System wieder aktiviert.

Das ist die Änderung: Ab dem 5. November um 23:59 Uhr Ortszeit werden die Tests rund um das Münzsystem beendet. Alle Länder, die an den Tests mitgemacht haben, darunter auch Deutschland, werden wieder das alte Münzsystem bekommen.

Diese Entscheidung wird aufgrund des Feedbacks der Trainer umgesetzt, sagt Niantic. Es gab immer wieder Kritik am neuen System, da man dadurch anfangs sogar Raids machen musste, um an die Münzen zu kommen.

Zurück zum alten Münzsystem – Aber warum?

So geht es jetzt weiter: Ab dem 6. November könnt ihr wieder auf alten Wegen eure Münzen verdienen. Ihr bekommt also nur 50 Münzen, wenn ihr etwa 8 Stunden in den Arenen gesessen habt. Auf anderen Wegen, also durch das Lösen von Quests, gibt es dann keine Münzen mehr.

Diese täglichen Quests wird es bald nicht mehr geben.

Warum gibt es diese Änderung? Niantic nennt als Grund das Feedback der Trainer. Weiter gehen sie darauf allerdings nicht ein.

Die Kritik war allerdings sehr laut. Vor allem zu Beginn musste man unterm Strich deutlich mehr machen, um die gleiche Anzahl an Münzen zu bekommen.

So musste man in Arenen sitzen und zusätzlich noch Aufgaben lösen, die durchaus knifflig waren. Mit der Zeit gab es kleinere Anpassungen. Die Aufgabe „Gewinne einen Raid“, die an manchen Tagen nötig war, um seine 20 Münzen aus den Quests zu bekommen, wurde gestrichen.

So war die Stimmung jetzt: Nachdem die Raid-Quests rausgenommen wurde, war die Stimmung rund um das System deutlich besser geworden. Darum gibt es nun auch einige Kommentare auf reddit, die meinen, dass diese Änderung jetzt gar nicht mehr nötig war.

max_mullen schreibt auf reddit: „‚Basierend auf Trainer-Feedback‘, welches Trainer-Feedback? Nachdem sie die Aufgabe „Gewinne einen Raid“ entfernt haben (oder sie sehr selten gemacht haben), war das gesamte Feedback, das ich gelesen habe, super positiv. Ich verstehe, wenn es daran liegt, dass sie weniger Geld verdienen, aber dann sollen sie nicht sagen, dass es am Trainer-Feedback liegt.“

Nun hat Niantic die Reißleine gezogen und nach einigen Monaten die Tests abgebrochen. Sie haben aber auch gesagt, dass sie weiterhin an Lösungen arbeiten, um das Münzsystem zu verändern. Wir dürften also bald mit einem nächsten Testlauf rechnen.

