Pokémon GO kassiert Kritik für das neue Münzsystem – Spieler fordern Änderungen

In Pokémon GO wurden die Tests des neuen Münzsystems auch in Deutschland und weiteren Ländern eingeführt. Das neue System kommt aber nicht besonders gut an – die neuen Aufgaben bringen neue Probleme mit sich.

So läuft das neue System: Anstatt wie gewohnt Arenen einzunehmen und dann – je nach Zeit, die eure Monster in der Arena verbrachten – bis zu 50 Münzen pro Tag einzusammeln, wurde das System verändert. Aus Arenen gibt es nun höchstens 30 Münzen pro Tag.

Die 20 übrigen Münzen gibt es aus der „täglichen Forschung“. Die besteht aus mehreren Quests, die rotieren. Wie genau das abläuft, erfahrt ihr in unserer Übersicht zum neuen Münzsystem. Mögliche Aufgaben stammen aber insgesamt aus den typischen Aktionen, die man beim Spielen vornimmt:

Lande einen fabelhaften/großartigen/guten Wurf.

Man muss Pokémon fangen, entwickeln, verstärken oder verschicken.

Spieler sollen Beeren einsetzen und Schnappschüsse machen.

Man soll einen Raid gewinnen.

Für Spieler, die grundsätzlich eher weniger mit dem Einnehmen von Arenen am Hut haben und deswegen kaum Münzen sammelten, könnte es sich lohnen, über Quests Münzen bekommen zu können. Allerdings sorgen die neuen Aufgaben auch für jede Menge Kritik.

Bis zu 50 Münzen gibt es täglich

Spieler unglücklich mit dem neuen System – was könnte verbessert werden?

Das sagt die Community: Schon beim ursprünglichen Test in Australien hatte das überarbeitete System massiv Kritik eingefahren. Es war in der Folge nochmal angepasst worden, auf die Form, die wir jetzt auch in Deutschland testen können. Doch auch jetzt gibt es noch einige Kritikpunkte.

Auf reddit etwa stellt ein Spieler heraus, dass die „Gewinne einen Raid“-Aufgabe rausfliegen müsste und bekam dafür viel Zuspruch. Der Grund:

Spieler, die in ländlichen Gegenden wohnen und deswegen eh schon keinen Zugriff auf Arenen hatten, haben nun auch keinen Zugriff auf Raids. Sie ziehen daraus also keinen echten Vorteil.

Wer nicht alle Aufgaben abschließt, kriegt auch keine 20 Münzen

Solche Spieler müssten im Extremfall auch noch einen Fern-Raid-Pass kaufen, um an die täglichen Münzen zu kommen. Und den Tages-Raid-Pass für den nächsten Tag aufzusparen, um möglicherweise einen besseren Boss herausfordern zu können, wäre so ebenfalls ein Problem, wenn man jeden Tag die Münzen will.

Der Spieler schlägt als Lösung vor, die Aufgabe zu streichen oder wenigstens durch einen PvP- oder Rocket-Kampf zu ersetzen. Oder der tägliche Raid-Pass sollte wenigstens auch für Fern-Raids funktionieren.

Was wird noch kritisiert? Ein weiterer Kritikpunkt ist der Zwang, alle Tagesaufgaben abschließen zu müssen, um überhaupt Münzen zu bekommen. In dem Post fordern Spielern eine Lösung, bei der ein Teilabschluss der Aufgaben zumindest ein paar Münzen bringt:

„Fügt für jede Aufgabe die Option hinzu, Münzen zu geben, und wenn die Spieler sich entscheiden, keinen Raid zu machen, verpassen sie nur 3-5 Münzen und nicht die vollen 20“ (via reddit).

Auch bei den MeinMMO-Lesern sieht das Echo ähnlich aus:

„Mehr Arbeit für gleich viel. Wurde bereits immens kritisiert. Interessiert Niantic nicht. Jede Onlineminute ist eine Minute, in der man vielleichg casht. Jeder Raid ist potenziell ein Passkauf, wenn man sich verschätzt. Dahinter ist einfach nur Geldgier versteckt. Das Update hatte damals schon 0 Sinn gemacht“, kritisiert etwa User Zavarius.

„Ja, dieses Aufgaben-Komplett-Paket stört mich auch. Pro erledigte Aufgabe 4 Coins und dann wäre ich mit der Umstellung sogar glücklich“, meint User kraeuschen.

Dass es insgesamt mehr Variation bei der Münzgewinnung gibt, wird von User „dominik“ verteidigt. Gerade hinsichtlich der einfacheren Aufgaben würden sich Spielern, die „dem Arena-Gameplay abgeschworen“ haben, neue Möglichkeiten eröffnen. Nur der Raid sticht da ein wenig heraus.

Bis Ende der Woche läuft übrigens noch die Drachen-Woche, die aufgrund des GO Fests als Bonus freigeschaltet wurde. Doch auch hier gab es Kritik – aufgrund der schlechten Chancen auf die seltensten Monster.