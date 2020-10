In Pokémon GO gibt es nun andere Monster in den Eiern. Die Eier-Pools wurden komplett überarbeitet. Wir zeigen euch die wichtigsten Anpassungen.

Das ist neu: Heute Nacht wurde überraschend der Eier-Pool überarbeitet. In den 2-, 5- und 10-km-Eiern gibt es nun neue Pokémon zu finden. Dabei wurden einige Hassobjekte entfernt und andere Pokémon kamen hinzu.

Aktuell wird der Eier-Pool noch zusammengetragen und kann nicht zu 100% bestätigt werden. Wir stellen euch deshalb schon mal einige Highlights vor, die sich verändert haben.

Die Highlights des neuen Eier-Pools

Was ist die größte Änderung? Wer sind in letzter Zeit über die 10-km-Eier aufgeregt hat, dürfte etwas aufatmen. Barschwa ist nun endlich nicht mehr in diesem Eier-Pool! Dennoch muss man bedenken, dass es wieder andere Nieten gibt, vorausgesetzt man hat diese Pokémon bereits zur Genüge.

So sieht es in den 2-km-Eiern aus: Die Analysten von TheSilphRoad berichten hier von einem ganz neuen Pool. So sind bisher keine Starter-Pokémon hier drin zu finden.

Stattdessen gibt es hier Monster wie Voltilamm, Tragosso, Quapsel und Volbeat. Generell gibt es einige mögliche Shinys aus den 2-km-Eiern.

Voltilamm gibt es nun in den 2-km-Eiern

Wir zeigen euch hier eine Übersicht über bisherige Meldungen in den Eiern:

Quapsel (bestätigt)

Picochilla

Haspiror (bestätigt)

Tragosso

Voltilamm (bestätigt)

Zubat

Snubbull (bestätigt)

Karpador

Wablu

Wailmer (bestätigt)

Bamelin

Volbeat

Yorkleff

Felino

So sieht es in den 5-km-Eiern aus: Hier feiern ebenfalls einige gute Pokémon ihr Comeback. Voltobal und Machollo befinden sich jetzt in den Eiern. Das ist nicht schlecht, denn die beiden können auch Shiny sein.

Es berichten auch Trainer, dass sie Barschwa aus den Eiern erhalten haben. Das liegt wohl daran, dass Barschwa nicht mehr in den 10-km-Eiern ist.

In den 5er-Eiern gibt es nun Voltobal – auch als Shiny.

Das ist die Liste aller bisher gesichteten Pokémon in den 5er-Eiern:

Voltobal (bestätigt)

Machollo

Hippopotas

Jurob (bestätigt)

Barschwa

Stollunior

Schlurp

Panzaeron

Trasla

Evoli

Rabauz

Schnuthelm

Kiesling

Mollimorba

Monozyto

So sieht es in den 10-km-Eiern aus: Hier finden wir nun einige spannende Pokémon. Geronimatz, was bisher nur als Belohnung in der PvP-Liga erschien, schlüpft nun aus diesen Eiern.

Pygraulon ist ebenfalls in den 10er-Eiern zu finden. Das Pokémon erschien nach der Enigma-Woche kaum bis gar nicht mehr in der Wildnis. Wer dort nicht gespielt hat, kann nun seine Bonbons durch die Eier auffüllen.

Emolga ist nun ebenfalls in den Eiern zu finden. Es erscheint in der Wildnis aktuell äußerst selten.

Geronimatz schlüpft nun aus den 10-km-Eiern.

Hier zeigen wir euch alle gesichteten Pokémon in den 10er-Eiern:

Geronimatz

Praktibalk

Emolga

Pygraulon

Klikk

Ohrdoch

Lichtel

Riolu

Sheinux

Kastadur

Flampion

Golbit

Pokémon wie Kaumalat, Kapuno oder Milza wurden bisher übrigens noch nicht bestätigt. Bedenkt aber, dass sie auch wieder verdammt selten sein können und es deshalb einige Zeit dauert bis man sie bestätigen kann. Monster wie Lichtel, Praktibalk und Riolu wurden aber bereits von ersten Spielern ausgebrütet.

Wer nicht auf die Eier setzen möchte, darf sich aber über das Halloween-Event 2020 freuen, um ein neues Shiny zu sammeln:

