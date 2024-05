„Kapuno-Raids sind ein Mythos“ – Pokémon GO lässt Trainer jetzt verzweifelt nach einem Monster suchen

In Pokémon GO sollen Trainer momentan Kapuno fangen, um eine Herausforderung zu lösen, doch das bereitet vielen Spielern Kopfzerbrechen. Wir von MeinMMO erklären euch, worum es dabei geht und geben euch Tipps, wie ihr das Monster noch finden könnt.

Um welche Herausforderung geht es? In Pokémon GO läuft gerade das Ultradimensions-Event, das noch bis zum 28. Mai 2024 um 20:00 Uhr Ortszeit aktiv ist. Bei diesem könnt ihr euch nicht nur die neuen Ultrabestien Agoyon, Muramura und Kopplosio sichern, sondern sollt auch die drei Sammler-Herausforderungen lösen.

Diese drehen sich größtenteils um Pokémon, die während des Events in der Wildnis spawnen. Mit Kapuno, Kindwurm und Shardrago sollt ihr nämlich auch drei Raid-Bosse fangen. Doch genau das bereitet nun einigen Trainern ordentlich Probleme. Was die Trainer für ein Problem haben und was ihr jetzt noch machen könnt, haben wir euch nachfolgend zusammengefasst.

Darum verzweifeln Trainer gerade an Kapuno

Warum sorgt Kapuno für Frust? Bei Kapuno handelt es sich um ein Unlicht- und Drachen-Pokémon aus der 5. Spiele-Generation. Während des aktuellen Ultradimensions-Events soll es in den Level-1-Raids zu bekommen sein. Es gehört somit zu den Monstern, die ihr in Raids auch problemlos allein besiegen könnt.

Dennoch stellt das Pokémon einige Trainer gerade vor jede Menge Herausforderungen, denn die entsprechenden Raids lassen sich einfach nicht im Spiel finden. So lässt der Reddit-User therealSteckel seinen Frust dazu öffentlich Luft und schreibt in seinem Beitrag folgendes:

Kapuno-Raids sind ein Mythos … … erfunden von Niantic. Ich habe in den letzten 3,5 Tagen alle 30 Minuten die lokalen Raids überprüft und kein einziges Kapuno gesehen. Ich bin überzeugt, dass sie entweder fiktiv oder regional gesperrt sind. Und ja, ich habe mich in bevölkerungsreiche Gebiete begeben, um sie zu suchen. Keine Chance. […] Bekommt sie überhaupt jemand oder habe ich nur so viel Pech? therealSteckel auf Reddit

Wie reagieren die anderen Trainer? Mit seinem Beitrag spricht therealSteckel vielen Spielern aus der Seele, denn auch sie suchen seit Tagen verzweifelt nach dem Pokémon und können es einfach nicht finden.

Doch es gibt auch Trainer, denen es genau anders geht. Sie können sich vor Kapuno kaum retten, finden dafür die anderen Monster nicht in den Raids. So kann man in den Kommentaren auf Reddit folgendes lesen:

ImACoach51971: Das stimmt!!! Wir haben noch KEINE gesehen (und wir sind in der letzten Woche durch 4 Staaten gereist und haben dort gespielt)!

sdrawkcabsitho: Ich habe gerade Poke Genie überprüft. Es sind 1.700 Leute in der Warteschlange, die auf Raid-Einladungen warten.

mshan1991: Bei mir war es genau umgekehrt. Alles, was ich finden konnte, waren Kapuno-Raids, ich konnte keine Kindwurm-Raids finden. Heute Morgen hatte ich Glück mit einem, der in der Arena vor der Arbeit auftauchte.

Wait_Another_One: Für mich ist es das Shardrago. Ich habe noch nie eins gesehen und habe es auch seit Beginn der Herausforderungen in keinem der Raids gesehen.

Warum ist das ein Problem? Die Sammler-Herausforderungen sind in Pokémon GO zeitlich befristet. Dadurch haben die Trainer in diesem Fall nur bis zum Ende des aktuellen Events Zeit, die Monster zu fangen. Schaffen sie es nicht, sind die Belohnungen sowie die Medaille für die Vervollständigung dieser Sammler-Herausforderung verloren.

Das ist besonders deshalb ärgerlich, weil viele Spieler die anderen gesuchten Monster bereits in Raids bekämpft haben, um sie zu sammeln und dafür Raid-Pässe oder sogar wertvolle Fern-Raid-Pässe investiert haben. Anders als bei anderen Forschungen gibt es hierbei jedoch nicht für die einzelnen Quests eine Belohnung, sondern nur eine Gesamtbelohnung, wenn alles gelöst ist.

Wie kann man die fehlenden Monster noch finden?

Pokémon in der Wildnis: Wer wie therealSteckel einfach kein Glück mit passenden Raids hat, der kann sich Kapuno auch in der Wildnis sichern. Dort taucht es zwar im Gegensatz zu den aktuellen Event-Pokémon nicht sonderlich häufig auf, aber eine Chance besteht, wie der Reddit-User Pubkit bestätigt. Aber auch hier braucht ihr eine gehörige Portion Glück.

Nutzt deshalb am besten euren täglichen Abenteuerrauch, denn der zieht auch seltenere Monster an. Gleiches gilt auch für eure fehlenden Begegnungen mit Kindwurm. Auch dieses Monster könnt ihr hin und wieder in der Wildnis finden.

Feldforschungen: In den aktuellen Feld- und Spezialforschungen ist Kapuno leider nicht zu finden. Wollt ihr es euch also aus einer Forschung sichern, dann könnt ihr nur mit etwas Glück in älteren fündig werden. Anders sieht das jedoch bei Kindwurm aus.

Das Pokémon ist nämlich laut der Übersicht von LeekDuck auch aktuell in zwei Feldforschungen versteckt. Dabei solltet ihr aber beachten, dass ihr beim Fangen von Drachen-Pokémon alternativ auch auf Dratini oder Milza treffen könnt. Haltet für Kindwurm nach folgenden Aufgaben an PokéStops Ausschau:

Lande 2 fabelhafte Würfe

Fange ein Pokémon vom Typ Drache

Rocket-Rüpel: Kindwurm ist zudem auch aktuell Teil des Drachen-Teams von einem der Rocket-Rüpel. Es kann somit nach dem gewonnen Kampf durch euch gefangen werden. Ob es in seiner Crypto-Form für die Herausforderung zählt, können wir allerdings nicht mit Sicherheit bestätigen.

Fern-Raids: Darüber hinaus könnt ihr euch auch von anderen Trainern zu Fern-Raids einladen lassen, um euch auf diese Weise Kapuno, Kindwurm oder Shardrago zu sichern. Könnt ihr eure Trainer-Freunde nicht dazu mobilisieren, euch einzuladen oder finden diese auch keine passenden Raids, könnt ihr alternativ auch spezielle Apps nutzen.

Hierzu könnt ihr euch beispielsweise über die Niantic-App Campfire mit anderen Trainern für Raids verknüpfen oder Plattformen wie Poke Genie nutzen.

Wie weit seid ihr mit der Sammler-Herausforderung? Konntet ihr euch die Monster bereits alle sichern? Oder wartet ihr auch noch sehnsüchtig auf Raids? Lasst es uns gern in den Kommentaren hier auf MeinMMO wissen uns tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus. Hier zeigen wir euch, wie ihr Fern-Raids über Poke Genie machen könnt.