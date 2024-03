Pokémon GO: Trainer verliert seltene Abenteuereffekt-Attacke durch kleinen Bruder, bekommt fragwürdige Tipps

In Pokémon GO gibt es Attacken, die nicht so einfach zu bekommen sind. Ein Trainer hat durch seinen Bruder solch eine Attacke verloren und bekommt dazu teils sehr fragwürdige Tipps von der Community.

Um welche Attacke geht es? Bei der Attacke, die der Trainer durch seinen kleinen Bruder verloren hat, geht es um einen sogenannten Abenteuereffekt. Diese Attacken, die bisher nur Ur-Dialga und Ur-Palkia bekommen haben, können auch außerhalb des Kampfes eingesetzt werden und Vorteile bringen.

Die Attacken waren bisher nur während der Sinnoh Tour 2024 erhältlich. Wer hier kein Ur-Dialga oder Ur-Palkia mit den entsprechenden Attacken erhalten konnte, hat nur noch auf Umwegen die Möglichkeit, einen Abenteuereffekt zu erhalten.

Ein Trainer berichtet auf Reddit nun, dass er die Abenteuereffekt-Attacke seines Ur-Dialga verloren hat – durch seinen kleinen Bruder.

Tausch ihn! Ich meine den Bruder

Was hat der kleine Bruder des Trainers gemacht? Wie der Trainer schreibt, hat sein kleiner Bruder die Abenteuereffekt-Attacke seines Ur-Dialga gegen eine andere Attacke getauscht. Dies ist durch den Einsatz von Lade-TMs möglich. Zum Beweis hat der Trainer auf Reddit ein Bild seines Ur-Dialga hinzugefügt.

Aktuell ist es nicht möglich, eine Abenteuereffekt-Attacke erneut zu erlernen. Dies ist auch mit dem Einsatz einer Top-Lade-TM nicht möglich. Damit hat der Trainer keine Möglichkeit, die Attacke seinem Pokémon erneut beizubringen.

Was sagt der Trainer dazu? Der Trainer selbst meint, dass er nicht sehr sauer auf seinen kleinen Bruder ist, da er noch sehr jung ist. Er schreibt dazu: Er ist 11 Jahre alt, also bin ich nicht besonders sauer, aber das ist auch mein einziges Dialga.

Übrigens: Niantic verkauft aktuell ein exklusives Pokémon über ein Ticket. Wie steht ihr dazu?

Was sagt die Community dazu? Neben einigen hilfreichen und interessanten Kommentaren, lassen sich unter dem Post auch eher zweifelhafte Hinweise und Tipps finden:

Tausch ihn! Ich meine den Bruder , lautet ein Kommentar

, lautet ein Kommentar Adoption ist die einzige Option , lautet ein weiterer zweifelhafter Kommentar

, lautet ein weiterer zweifelhafter Kommentar Können wir Niantic bitten, einzelne Pokemon zu sperren?! [..] Komplett sperren! Unten mit einem Sperr-Button mit GEHEIMER PIN versehen , schlägt ein weiterer Trainer auf Reddit vor

, schlägt ein weiterer Trainer auf Reddit vor Vielleicht kannst du mit jemandem ein neues tauschen , schlägt ein weiterer Trainer vor

, schlägt ein weiterer Trainer vor Hoffentlich wird Niantic uns irgendwann erlauben, eine Top-Lade-TM dafür zu benutzen. Ich habe ein 4* ohne den Abenteuereffekt , wünscht sich ein weiterer Kommentator

Vor kurzer Zeit gab es bereits Rufe aus der Community nach einem Feature, um Pokémon vor dem Versenden zu schützen. In diesem Fall wurde ein bekannter Pokémon GO Content Creator Opfer eines Hacker-Angriffs, bei dem er viele Pokémon verloren hat.

Was sagt ihr zu der Geschichte und den Reaktionen aus der Community? Habt ihr vielleicht selber schon ähnliche Erfahrungen gemacht? Schreibt uns eure Meinung dazu gerne in die Kommentare. Wenn ihr wissen wollt, was in den letzten Tagen des Monats noch auf euch wartet, werft einen Blick auf die Events im März 2024 in Pokémon GO.