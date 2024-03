Trainer „hintergeht“ seine Freundin in Pokémon GO – Sie fragt: „Sollte ich die Beziehung beenden?“

Eine Pokémon GO Trainerin berichtet, wie ihr Freund sie in einem Event hintergangen hat und fragt in der Community, was sie tun soll. Diese liefert grandiose Antworten.

Was ist das für ein Event? In Pokémon GO läuft noch bis zum Montag, dem 18. März 2024 um 20:00 Uhr das Wetterwoche -Event. Teil dieses Events sind zwei Sammler-Herausforderungen, bei denen ihr bestimmte Pokémon sammeln müsst.

In einer dieser Sammler-Herausforderungen müsst ihr die verschiedenen Formen von Formeo sammeln, welches ein großer Teil des Events ist. Die Schneeform von Formeo ist dabei seltener als die restlichen Formen und entsprechend schwerer zu fangen. Dadurch kann es sich schwieriger gestalten, die entsprechende Sammler-Herausforderung zu absolvieren.

Eine Trainerin auf Reddit berichtet, dass sie dabei ebenfalls Probleme hat. Und wie ihr Freund sie dabei im Stich gelassen hat .

Was soll ich tun? Wie kann ich weitermachen?

Was sagt die Trainerin? Die Trainerin berichtet auf Reddit, dass sie und ihr Freund unterschiedliche Schlafzeiten haben. Wenn er noch schläft und sie sieht, dass ein Pokémon in der Nähe ist, welches er auch braucht, nimmt sie sein Handy und fängt es auch für ihn. Doch diesen Gefallen scheint ihr Freund nicht zu erwidern. So schreibt sie:

„Sollte ich die Beziehung zu meinem Freund wegen eines Pokémon beenden? […] Es geschah heute Morgen… in den frühen Morgenstunden, ich schlief, die Katzen schliefen, die Welt war ruhig. In meiner Region war es für die Jahreszeit ungewöhnlich warm, und die Hoffnung, die letzte Formeo-Schneeform zu finden, schwand von Tag zu Tag. Mein Freund und ich haben einen leicht verschobenen Schlafrhythmus, und ich bin bekannt dafür, mich in sein PoGO einzuloggen, während er schläft, wenn ich etwas Wichtiges sehe, das er auf der App braucht.“

Anschließend erläutert sie, was ihr Freund getan hat und fragt in der Community, wie sie nun handeln soll. Sie schreibt weiter:

„Und jetzt, kurz nach meinem Aufwachen heute Morgen, beschließt dieser Mann, beiläufig zu sagen: “Oh, hey, ich habe heute Morgen eine Formeo-Schneeform bekommen”. Wie bitte? Ich habe mich seit Jahren nicht mehr so verraten gefühlt… seit Jahrzehnten… er wusste, dass ich es auch brauchte und was hat er getan? Gar nichts. Nix. Nada. Null. Er hat mich und die Unantastbarkeit unserer Beziehung im Stich gelassen. Was kann ich tun? Wie kann ich weitermachen? Wird mein Herz in diesem Moment des Herzschmerzes für immer gelähmt sein, wenn ich mich nicht von ihm trenne und versuche, weiterzumachen?“

Was sagt die Community dazu? Auf ihre Frage, nach dem weiteren Vorgehen in dieser Geschichte, gibt es einige Kommentare aus der Community, die einfach grandios sind. Ein Auszug:

Entlasse ihn in die Wildnis , schreibt ein Trainer auf Reddit

, schreibt ein Trainer auf Reddit Warte, bis er eingeschlafen ist und tausche es mit dir selbst , gibt ein weiterer Trainer als Tipp

, gibt ein weiterer Trainer als Tipp Diese Dinge müssen in einer Pokémon-Beziehung im Voraus vereinbart werden , meint ein weiterer Kommentator

, meint ein weiterer Kommentator Die Dominanz festigen. Rituelle Opferung , schlägt ein anderer Trainer auf Reddit vor

, schlägt ein anderer Trainer auf Reddit vor Ich denke, das ist ein legitimer Grund für eine Scheidung. Ich denke, ein Richter wird das so sehen wie du , schreibt ein weiterer Trainer

Was sagt ihr dazu? Welchen Tipp würdet ihr der Trainerin in dieser prekären Situation geben? Und wie würdet ihr selber handeln? Schreibt uns eure Meinung dazu gerne in die Kommentare. Auch im März gibt es einiges, was in Pokémon GO los ist. Wenn ihr wissen wollt, welche Events im März 2024 in Pokémon GO anstehen, findet ihr dazu bei uns eine Übersicht.