Wie geht es weiter? Am 19. Januar startet das Hoenn-Event, also rund um die Pokémon der 3. Generation. Danach soll noch ein Event zur 2. Generation folgen. Das alles ist die Vorbereitung für die große Kanto-Tour, die im Februar startet:

Besonders interessant ist Kaumalat in den 1-Sterne-Raids. Hierbei handelt es sich um eines der seltensten Pokémon im Spiel, das außerhalb von Events kaum auftritt. Die Chance in den Raids solltet ihr also nutzen.

Beim Sinnoh-Event dreht sich alles um die 4. Generation. Monster aus der Sinnoh-Region erscheinen also in Raids, Quests, Eiern und der Wildnis.

In Pokémon GO ist das Sinnoh-Event gestartet! Wir zeigen euch, welche neuen Raid-Bosse, Quests und Shinys dadurch ins Spiel gekommen sind.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. fünf × = 40

Insert

You are going to send email to