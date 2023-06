Pokémon GO: Sankabuh finden – Fundorte, um das neue Pokémon zu bekommen

In Pokémon GO feierte zum Wasserfestival das Sandhaufen-Pokémon Sandygast, zu deutsch Sankabuh, sein Debüt im Spiel. Wir von MeinMMO zeigen euch, wie ihr das kleine Monster in den kommenden Tagen finden und weiterentwickeln könnt.

Um welches Pokémon geht es? In Pokémon GO läuft aktuell das Wasserfestival. Neben jeder Menge bekannter Gesichter, wie Muschas oder Sterndu, könnt ihr erstmals auch auf das Sandhaufen-Pokémon Sankabuh treffen.

Was das für ein Monster ist, wo ihr es in den kommenden Tagen finden könnt und alles zu seiner Entwicklung haben wir euch nachfolgend zusammengefasst.

Wie lang läuft das Event? Das Wasserfestival ist heute, am 06.06.2023, um 10:00 Uhr Ortszeit gestartet und läuft bis zum 12. Juni 2023 um 20:00 Uhr Ortszeit.

Was ist Sankabuh für ein Pokémon?

Das ist Sankabuh: Bei Sankabuh handelt es sich um ein Geist- und Boden-Pokémon aus der 7. Spiele-Generation. Optisch erinnert es direkt an einen hellen Sandhaufen, in dessen Spitze eine kleine rote Schaufel steckt.

Dazu besitzt es ein kleines Augenpaar sowie ein großes Loch, dass an einen Mund erinnern soll. Aufgrund dieses markanten Aussehens wird Sankabuh auch als Sandhaufen-Pokémon bezeichnet.

Sankabuh und seine Weiterentwicklung Colossand

Sanakabuh lässt sich außerdem mit Hilfe von 50 Bonbons zu Colossand weiterentwickeln. Anders als seine Vorentwicklung erinnert dieses eher an eine Sandburg. Es besitzt zwei kleine Türmchen, die es als Arme benutzt, sein Mund ähneln nun einem Burgtor und seine Augen erinnern an kleine Fenster.

Auf der Spitze ist Colossand wieder mit der roten Schaufel dekoriert und wird außerdem am restlichen Körper von bunten Muscheln geziert. Insgesamt ist sein Körper auch etwas gelblicher, als der von Sankabuh.

Gibt es Shiny-Sankabuh? Nein! Derzeit ist noch keine schillernde Form von Sankabuh im Spiel verfügbar. Sollte es irgendwann soweit sein, dann erkennt ihr es an einem schwarzen Körper und einer gelben Schaufel.

Alle Fundorte von Sankabuh zum Wasserfestival

Im Gegensatz zu den meisten anderen Monstern, kann Sanakbuh aktuell nicht in der Wildnis gefunden werden. Während des Wasserfestivals habt ihr allerdings folgende Möglichkeiten, das neue Pokémon zu ergattern (via leekduck.com):

Raids: Sankabuh wird derzeit in den Level-1-Raids zu finden sein. Dort könnt ihr gegen das Monster antreten und es im Anschluss an den Kampf fangen. Der Raid ist ganz einfach und damit auch für einen Trainer ohne Probleme allein machbar.

Befristete Forschung: Eine weiteres Sankabuh bekommt ihr außerdem aus der befristeten Forschung “Wasserfestival: Strandwoche”, die während des Events für 6 Euro erworben werden kann. Wer sich die Forschung also sowieso kauft, kann sich über eine zusätzliche Begegnung mit dem Sandhaufen-Pokémon freuen.

Feldforschungen: Wer weitere Exemplare will und vielleicht keine Raids machen möchte, der kann alternativ auch nach der Event-Feldforschung “Wasserfestival: Fange 25 Pokémon vom Typ Wasser” Ausschau halten. Hinter dieser versteckt sich Sankabuh nämlich ebenfalls. Da derzeit an gefühlt jeder Ecke Wasser-Pokémon spawnen, sollte das Lösen also kein Problem sein.

Um die Forschung zu bekommen, müsst ihr nur an den Fotoscheiben von PokéStops drehen. Welche Quest ihr bekommt, ist dabei jedoch Zufall. Sehen könnt ihr sie im Anschluss in eurer Feld-Ansicht, die ihr mit Klick auf das Fernglas erreicht.

Lohnt sich Sankabuh?

So stark ist es: Sankabuh gehört zu den Monster in Pokémon GO, die nicht sonderlich stark sind und deshalb in der GO-Kampfliga und in Raids selbst keine Rolle spielen. Und auch seine Weiterentwicklung Colossand ist nur unwesentlich besser. Es besitzt zwar ein gutes Boden-Moveset, allerdings ist es aufgrund seiner schlechten Werte im Kampf nicht sonderlich stark und schnell besiegt (via gamepress.gg).

Lohnt es sich überhaupt? Aktuell ist Sankabuh also vor allem zum Sammeln für den Pokédex interessant. Da es noch keine schillernde Variante des Geist- und Boden-Pokémon gibt, haben auch Shiny-Jäger vorerst das Nachsehen. Das wird sich mit dessen Debüt aber ändern. Wann es soweit sein wird, bleibt aber vorerst abzuwarten.

Wie gefällt euch das neue Pokémon aus der 7. Spiele-Generation? Habt ihr euch bereits eins gesichert? Oder habt ihr es eher auf andere Monster abgesehen? Lasst es uns gern hier auf MeinMMO in den Kommentaren wissen.

