Pokémon GO plant großes Rocket-Event mit Countdown – Was könnte passieren?

Pokémon GO hat ein großes Event mit Team GO Rocket angeteasert. Einige Spieler haben bereits konkrete Vermutungen, was da passieren wird.

Was ist Team GO Rocket? Jedes Pokémon-Spiel der Hauptreihe hat ein böses Team, das kriminelle Machenschaften verfolgt und die Trainer der Pokémon-Welt terrorisiert. Schon in Generation 1 führte das Franchise „Team Rocket“ ein, die seither versuchen Pokémon zu stehlen, um ihrem Anführer Giovanni Macht und Reichtum zu bringen.

Die Verbrecherbande taucht allerdings nicht nur in den Pokémon-Regionen Kanto und Johto sowie in unzähligen Episoden des Animes auf, es gibt sie auch in Pokémon GO. In dem Mobile-Game könnt ihr gegen die Schurken an PokéStops und Ballons antreten und infolgedessen ihre Crypto-Pokémon retten.

Giovanni versammelt alle Bosse und Rüpel

Was ist das für ein Rocket-Event? Genaue Informationen sind zu dem Event noch nicht bekannt, doch aus einem Twitter-Thread des offiziellen „Pokémon GO“-Accounts geht hervor, dass Giovanni und seine Handlanger mal wieder etwas Großes planen. Der Anführer von Team Rocket soll alle Bosse und Rüpel versammelt haben.

Was ist denn das?! Wir haben besorgniserregende Hinweise darauf gefunden, dass TeamGORocket vielleicht etwas im Schilde führt…



Update: Wir haben den Funkverkehr von Team GO Rocket abgehört. Offenbar hat Giovanni alle Bosse und Rüpel von Team GO Rocket zu einem besonderen Gipfel einberufen. Wir haben schon früher Gerüchte über Übernahmen gehört, aber irgendetwas an dieser Sache fühlt sich… anders an. Pokémon GO via Twitter

Außerdem wird es ein Video auf YouTube geben, das weitere Hinweise zu dem Event offenbaren wird. Dieses Video ist mit einem 24-stündigen Countdown versehen, der am 18. Mai um 15 Uhr enden wird.

„Shadow-Raids im Anfulg?“

Was vermuten die Spieler, steckt dahinter? Einige Spieler vermuten, dass der Release von sogenannten „Shadow-Raids“ bevorstehen könnte, die eine Gruppe von Dataminern im März in den Spieldateien entdeckt haben soll.

Andere Spieler glauben, Pokémon GO schaffe hier eine Verbindung zu dem bevorstehenden Release des Meisterballs, der schon im Mai im Spiel verfügbar sein wird.

Die Grundlage der Theorie ist der Umstand, dass Spieler den Meisterball in den Spielen der ersten Generation erhielten, nachdem sie Giovanni besiegt und die Pläne von Team Rocket in Kanto vereitelt haben.

bluexkoolaid: „Shadow-Raids im Anflug (via Reddit)?“

ace2390: „Ich würde behaupten, es hat mit dem Meisterball zu tun, wie in den Spielen der Hauptserie. Man bekommt ihn als Belohnung für den Sieg über Giovanni (via Reddit).“

Stvngy: „Ich könnte mich irren, aber wenn man bedenkt, dass wir 2x kostenlose tägliche Raid-Pässe und 2x Komponenten von Rüpeln als Teil des Candela-Events hatten, ist es für mich klar, dass nächste Woche die Shadow-Raids kommen werden (via Reddit).“

mostlyflypanda: „Das müssen die Shadow-Raids oder etwas in der Art sein (via Twitter).“

Bei den „Shadow”-Inhalten handelt es sich im Deutschen um die Crypto-Inhalte. Ein Shadow oder auch Crypto-Raid würde demnach die starken Crypto-Pokémon in den Fokus rücken.

Ein weiterer großer Fund der Dataminer, der drei neue Rocket-Items zeigt, verstärkte kürzlich die Vermutung auf einen bevorstehenden Release der Crypto-Raids.

