Pokémon GO: Zum Release von Karmesin nur Avatar-Artikel? Trainer sagen „habt Geduld“

Der Release von Pokémon Karmesin und Pokémon Purpur wird auch in Pokémon GO gefeiert. Aber zunächst noch etwas verhalten. Doch Trainer sagen, dass ihr vielleicht Geduld braucht.

Warum wird gefeiert? Heute, am 18. November, wurden die neuen Pokémon-Spiele Karmesin und Purpur veröffentlicht. Das wird im Kosmos des Spiels zelebriert und auch Niantic hat sich etwas für das Mobile-Spiel einfallen lassen. Doch davon sind Trainer nicht gerade beeindruckt.

Aktuell könnt ihr euch kostenlose Avatar-Artikel zur Feier des Releases besorgen. Wie die aussehen, was die Trainer dazu sagen und warum noch mehr kommen könnte, zeigen wir euch hier.

Outfits zur Feier – kommt da noch mehr?

Das sind die Outfits: Wer will, kann sich jetzt im Shop von Pokémon GO kostenlose Outfits besorgen und seinen Avatar damit einkleiden. Niantic zeigte die Kleidung bereits in einem Vorschaubild:

Ihr könnt wählen zwischen Items wie Schuhen, Hüten oder kompletten Outfits.

Diese Outfits sind im Stil der Haupt-Charaktere von Purpur und Karmesin designt. Wenn ihr sie haben wollt, solltet ihr euch beeilen. Es ist unklar, wie lange sie im Shop verfügbar bleiben.

So reagieren die Trainer: In den sozialen Netzwerken gibt es ein paar Trainer, die sich sehr über die Outfits freuen. Viele fragen sich aber, ob das alles ist. Nutzer chatchan fragt auf reddit: „Keine neuen Pokémon, nur Kleidung? Wow“.

Nutzer Furryboh fragt, ob für die Avatar-Kleidung wirklich eine Ankündigung nötig war.

Ein anderer Trainer hat noch Hoffnung: krispyboiz schreibt, dass Niantic die Event-Boni zu neuen Pokémon-Spielen nie vorher angekündigt hat:

Raids mit Galar-Smogmog wurden nie angekündigt

Galar-Porenta und Galar-Flunschlick wurden nicht angekündigt

Hisui-Voltobal wurde nicht angekündigt

So kommt krispyboiz zu dem Schluss: „Ich würde mich jetzt noch nicht beschweren“.

Damit spielt der Trainer an, dass die Pokémon plötzlich im Spiel zu finden waren und vorher nicht durch eine offizielle Ankündigung von Niantic bestätigt wurden. Möglicherweise bringt der Release von Karmesin und Purpur also noch weitere Überraschungen zu Pokémon GO.

Wir behalten das Spiel also heute und in den nächsten Tagen weiter im Blick und warten darauf, ob überraschende Inhalte aktiviert werden.

Falls sich etwas tut, könnt ihr zeitnah hier auf MeinMMO darüber lesen und wir zeigen euch, was es neues gibt. Falls nichts weiter passiert, habt ihr immerhin ein paar neue Kleidungsstücke.