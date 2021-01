Pokémon GO: Heute Rampenlichtstunde mit Knilz und verstecktem Bonus

In Pokémon GO startet heute, am 19. Januar, die Rampenlichtstunde mit Knilz. Wir zeigen euch die Boni und verraten, warum das Event gar nicht so schlecht ist.

Was ist eine Rampenlichtstunde? Dieses Event findet jeden Dienstag in Pokémon GO statt. Ihr könnt für eine Stunde ein besonderes Pokémon überall vermehrt finden. Außerdem gibt es einen Bonus, der die Rampenlichtstunde abrundet.

In dieser Woche steht Knilz im Rampenlicht. Das Pokémon stammt aus der 3. Generation und passt damit zum Hoenn-Event, was heute gestartet ist.

Alle Infos zur Rampenlichtstunde mit Knilz

Wann startet die Rampenlichtstunde? Los geht es um 18:00 Uhr Ortszeit. Das Event läuft dann genau eine Stunde und endet um 19:00 Uhr.

Das sind die Boni: Die Spawns sind erhöht und Knilz wird überall erscheinen. Ihr werdet in der Stunde problemlos über 200 Pokémon fangen können.

Als Bonus gibt es die doppelten Bonbons für das Fangen von Pokémon. Ihr erhaltet also 6 anstatt 3 Bonbons. Mit Sananabeere gibt es sogar 12 Bonbons.

Es gibt aber noch einen weiteren Bonus, den ihr ausnutzen könnt. Seit Dezember 2020 gibt es einige Pokémon, die beim Fangen mehr Sternenstaub bringen. Dazu zählt auch Knilz. Pro Knilz bekommt ihr 500 anstatt nur 100 Sternenstaub.

Solltet ihr ein Sternenstück nutzen, dann gibt es sogar 750 Sternenstaub pro Knilz. Wenn ihr das auf die 200 Pokémon hochrechnet, die ihr problemlos in der Stunde fangen könnt, dann gibt es bis zu 150.000 Sternenstaub in nur einer Stunde.

Gibt es Shiny Knilz? Nein, das Pokémon könnt ihr nicht in der schillernden Form fangen. Der große Bonus bei dieser Rampenlichtstunde ist also der Sternenstaub und nicht die Shiny-Form.

Wie geht es weiter? Auch in den nächsten Wochen wird es dienstags eine Rampenlichtstunde geben. Die letzte Rampenlichtstunde im Januar läuft am 26.01.

Außerdem werden die nächsten Wochen noch als Vorbereitung für die Kanto-Tour genutzt. Alle Events, die bereits bekannt sind, findet ihr hier: Alle Events im Januar von Pokémon GO – Welches lohnt sich?