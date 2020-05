In Pokémon GO startet heute die Rampenlicht-Stunde mit Bronzel am 26. Mai 2020. Besonders für Spieler, die bei der Sinnoh-Aufgabe hängen, lohnt sich das. Wir zeigen euch, welche Boni noch warten.

Um was geht es? Regelmäßig startete Pokémon GO im Mai die Rampenlicht-Stunden. Am heutigen Dienstag, den 26. Mai, findet wieder eine statt. Im Fokus steht das Stahl/Psycho-Pokémon Bronzel.

Mit seinen Typen ist das Pokémon ideal für die Spieler, die bei der Sinnoh-Aufgabe mit Stahl-Pokémon festhängen.

Rampenlichtstunde mit Bronzel – Was passiert da?

Wann geht es los? Wie ihr es bereits von anderen Events dieser Art kennt, fällt der Startschuss um 18:00 Uhr Ortstzeit. Eine Stunde lang könnt ihr dann die Boni genießen. Um 19.00 Uhr wird die Rampenlicht-Stunde beendet.

Welche Boni gibt es? In der Wildnis werdet ihr deutlich häufiger auf Bronzel treffen.

Zusätzlich erhaltet ihr doppelt so viele Bonbons für das Verschicken von Pokémon. Eine gute Möglichkeit also, gezielt eure Sammlung aufzuräumen und dabei Extra-Bonbons einzuheimsen.

Dieses Event könnt ihr bequem von Zuhause aus spielen. Wie ihr Pokémon GO gerade effektiv aus eurer Wohnung spielt, erfahrt ihr hier.

Wie sieht Shiny Bronzel aus? Mit etwas Glück begegnet ihr während der Rampenlicht-Stunde auch Shiny Bronzel. In der folgenden Grafik zeigen wir euch Bronzel und seine Weiterentwicklung Bronzong in der schillernden Variante.

Gute Hilfe bei der Sinnoh-Forschung

Warum hilft es? Einige Trainer haben gerade in Pokémon GO Schwierigkeiten, Stahl-Pokémon zu finden. Die Aufgabe „Fange ein Pokémon vom Typ Stahl“ erwartet euch bei Schritt 6 von 9 der Nostalgie-Herausforderung: Sinnoh.

Wenn ihr auch bei diesem Schritt festhängt, dann fangt heute Abend einfach Bronzel und erledigt damit diese Quest.

Könnt ihr an der Rampenlicht-Stunde nicht teilnehmen und seid auf der Suche nach bestimmten Pokémon-Typen, dann nutzt unseren Guide. Hier findet ihr Stahl-, Geist- und Boden-Pokémon in Pokémon GO.