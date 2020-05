Welche Pokémon bei den Rampenlicht-Stunden im Mai 2020 bei Pokémon GO erscheinen, zeigten nun die Entwickler bei Niantic. Auch, welche Boni euch dabei erwarten.

Was passiert im Mai? Zum Anfang des Monats Mai 2020 geben die „Pokémon GO“-Entwickler bei Niantic einen Überblick darüber, was euch in den nächsten vier Wochen erwartet.

Im Fokus stehen dabei ein neuer Forschungsdurchbruch mit Sheinux und vier neue Rampenlicht-Stunden. Bei den Rampenlicht-Stunden handelt es sich um Events, die einmal pro Woche für jeweils eine Stunde aktiv sind. Dabei steht ein Pokémon im Rampenlicht und wird von einem Bonus begleitet.

Für euch ist das immer eine gute Gelegenheit, viele Bonbons für das entsprechende Pokémon zu erhalten und durch den Bonus mehr Erfahrungspunkte oder Sternenstaub zu verdienen. Das alles geht aber nur, wenn ihr dann auch Zeit zum Spielen habt.

Um euch den Mai jetzt schon mal vorzuplanen und eventuell zu den Rampenlicht-Stunden eure Termine freizuhalten, zeigen wir euch hier die Übersicht der Events im Mai.

Zusätzlich läuft ein großes Nostalgie-Event mit speziellen Forschungen. Alle Schritte für die Kanto-Nostalgieforschung und deren Belohnungen.

Alle Termine für Rampenlicht Stunden im Mai 2020

Wann laufen die Rampenlicht-Stunden? Die nachfolgenden Termine sind alle an einem Dienstag im Mai. Jedes der Events beginnt um 18:00 Uhr Ortszeit und ist dann für eine Stunde aktiv. Aus Rampenlicht- und Wunderbonus-Stunden machte Niantic im April ein gemeinsames Event, das nun in dieser Form weitergeführt wird.

Dienstag, 5. Mai 2020

Welche Boni gibt es? In der ersten Rampenlicht-Stunde im Mai steht das Pokémon Muschas im Fokus. Dazu erhaltet ihr während des Events doppelt so viel Sternenstaub für das Fangen von Pokémon.

Muschas

Dienstag, 12. Mai 2020

Welche Boni gibt es? Im zweiten Rampenlicht-Event erwartet euch das kleine Pokémon Sonnkern. Zusätzlich zu diesen erhöhten Spawns erhaltet ihr eine Stunde lang doppelt so viele Erfahrungspunkte für das Fangen von Pokémon.

Sonnkern

Dienstag, 19. Mai 2020

Welche Boni gibt es? Das Pokémon Fiffyen steht im Rampenlicht und bringt zusätzlich den Bonus, dass ihr doppelt so viele Bonbons für das Fangen von Pokémon verdient.

Fiffyen

Dienstag, 26. Mai 2020

Welche Boni gibt es? Die letzte Rampenlicht-Stunde im Mai läuft mit dem Pokémon Bronzel. Zusätzlich erhaltet ihr doppelt so viele Bonbons für das Verschicken von Pokémon.

Bronzel

Nehmt im Mai außerdem an dem riesigen Nostalgie-Event teil. Nach und nach kommen Forschungen, die in einem großen Finale enden. Da lohnt sich das mitmachen besonders, denn legendäre Pokémon gehören zu den wichtigen Belohnungen, die euch da erwarten. Kombiniert mit den Rampenlicht-Stunden habt ihr im Mai viel zu tun.