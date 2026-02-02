Pokémon GO: Raids, legendäre Bosse und Raid-Stunden im Februar 2026

Pokémon GO bietet viele Raids im Februar 2026. Welche Raid-Bosse bringt euch der Monat? Hier ist die Übersicht.

Legendäre Raid-Bosse, Mega-Raids, spezielle Raid-Events: Im Februar 2026 gibt es viel für euch, das sich zu fangen lohnt.

Eine Besonderheit hat der Februar in diesem Jahr: Gegen Ende des Monats steht das Event Weg nach Kalos im Kalender, das euch zahlreiche legendäre Bosse mitbringt. Sie erhalten dann auch eigene Raid-Stunden. Die fassen wir euch hier ebenfalls zusammen.

Wie immer gilt: Mögliche Shinys haben wir mit Sternchen* markiert. In der unteren Liste findet ihr außerdem alle relevanten Konter gegen die Raid-Bosse als Link.

Alle Raid-Stunden in Pokémon GO im Februar 2026

Die Raid-Stunden laufen normalerweise immer mittwochs von 18:00 bis 19:00 Uhr. In dieser Zeit tauchen die genannten Raid-Bosse auf allen möglichen Arenen auf.

Während des Weg nach Kalos-Events kommen alleridngs noch einige Extra-Raid-Stunden an anderen Wochentagen dazu. Diese laufen ebenfalls von 18:00 bis 19:00 Uhr. Alle Termine gibt es hier in der Liste.

Datum der Raid-Stunde Bosse 4. Februar Dialga* und Palkia* 11. Februar Dialga* und Palkia* 18. Februar Solgaleo 23. Februar Arktos*, Zapdos* und Lavados* 24. Februar Crypto-Lugia* und Crypto-Ho-Oh* 25. Februar Lunala*, Proto-Kyogre* und Proto-Groudon* 26. Februar Dialga* und Palkia*, Dialga (Urform)* und Palkia (Urform)* 27. Februar Reshiram* und Schwarzes Kyurem*, Zekrom* und Weißes Kyurem*

Alle Raid-Bosse in Pokémon GO im Februar 2026

Die folgenden Raid-Bosse trefft ihr im Februar 2026 in 5-Sterne- oder Mega-Raids. Es handelt sich um legendäre Pokémon oder Mega-Entwicklungen, von denen einige zu den besten Angreifern in Pokémon GO gehören.

Welche Monster wollt ihr euch im Februar 2026 aus den Raids schnappen? Erzählt es uns in den Kommentaren! Und wenn ihr wissen wollt, welchen Pokémon ihr abseits von Raids begegnen könnt, schaut am besten in unserer Termin-Übersicht für den aktuellen Monat vorbei. Hier findet ihr alle Events in Pokémon GO im Februar 2026.