Pokémon GO: Raids, legendäre Bosse und Raid-Stunden im Februar 2026

Pokémon GO bietet viele Raids im Februar 2026. Welche Raid-Bosse bringt euch der Monat? Hier ist die Übersicht.

Legendäre Raid-Bosse, Mega-Raids, spezielle Raid-Events: Im Februar 2026 gibt es viel für euch, das sich zu fangen lohnt.

Eine Besonderheit hat der Februar in diesem Jahr: Gegen Ende des Monats steht das Event Weg nach Kalos im Kalender, das euch zahlreiche legendäre Bosse mitbringt. Sie erhalten dann auch eigene Raid-Stunden. Die fassen wir euch hier ebenfalls zusammen.

Wie immer gilt: Mögliche Shinys haben wir mit Sternchen* markiert. In der unteren Liste findet ihr außerdem alle relevanten Konter gegen die Raid-Bosse als Link.

Alle Raid-Stunden in Pokémon GO im Februar 2026

Die Raid-Stunden laufen normalerweise immer mittwochs von 18:00 bis 19:00 Uhr. In dieser Zeit tauchen die genannten Raid-Bosse auf allen möglichen Arenen auf.

Während des Weg nach Kalos-Events kommen alleridngs noch einige Extra-Raid-Stunden an anderen Wochentagen dazu. Diese laufen ebenfalls von 18:00 bis 19:00 Uhr. Alle Termine gibt es hier in der Liste.

Datum der Raid-StundeBosse
4. FebruarDialga* und Palkia*
11. FebruarDialga* und Palkia*
18. FebruarSolgaleo
23. FebruarArktos*, Zapdos* und Lavados*
24. FebruarCrypto-Lugia* und Crypto-Ho-Oh*
25. FebruarLunala*, Proto-Kyogre* und Proto-Groudon*
26. FebruarDialga* und Palkia*, Dialga (Urform)* und Palkia (Urform)*
27. FebruarReshiram* und Schwarzes Kyurem*, Zekrom* und Weißes Kyurem*

Alle Raid-Bosse in Pokémon GO im Februar 2026

Die folgenden Raid-Bosse trefft ihr im Februar 2026 in 5-Sterne- oder Mega-Raids. Es handelt sich um legendäre Pokémon oder Mega-Entwicklungen, von denen einige zu den besten Angreifern in Pokémon GO gehören.

DatumRaidboss
4. – 16. FebruarDialga*
Konter gegen Dialga
4. – 16. FebruarPalkia*
Konter gegen Palkia
4. – 16. FebruarMega-Tauboss*
Konter gegen Mega-Tauboss
16. – 21. FebruarSolgaleo
Konter gegen Solgaleo
16. – 21. FebruarMega-Zobiris*
Konter gegen Mega-Zobiris
21. Februar – 4. MärzLunala
Konter gegen Lunala
21. Februar – 4. MärzMega-Absol*
Konter gegen Mega-Absol
23. FebruarArktos*, Zapdos* und Lavados*
Konter gegen Arktos
Konter gegen Zapdos
Konter gegen Lavados
24. FebruarCrypto-Lugia* und Crypto-Ho-Oh*
Konter gegen Crypto-Lugia
Konter gegen Crypto-Ho-Oh
25. FebruarProto-Kyogre* und Proto-Groudon*
Konter gegen Proto-Kyogre
Konter gegen Proto-Groudon
26. FebruarDialga* und Palkia*, Dialga (Urform)* und Palkia (Urform)*
Konter gegen Dialga (Urform)
Konter gegen Palkia (Urform)
27. FebruarReshiram* und Schwarzes Kyurem*
Konter gegen Reshiram
Konter gegen Schwarzes Kyurem
27. FebruarZekrom* und Weißes Kyurem*
Konter gegen Zekrom
Konter gegen Weißes Kyurem
An WochenendenCrypto-Regigigas in Crypto-Raids
Konter gegen Regigigas
Welche Monster wollt ihr euch im Februar 2026 aus den Raids schnappen? Erzählt es uns in den Kommentaren! Und wenn ihr wissen wollt, welchen Pokémon ihr abseits von Raids begegnen könnt, schaut am besten in unserer Termin-Übersicht für den aktuellen Monat vorbei. Hier findet ihr alle Events in Pokémon GO im Februar 2026.

Pokemon GO Rampenlicht-Stunden Februar 2026

Pokémon GO Events 2026 Februar

Pokémon-GO-Cliff-und-Radar

Pokemon-GO-Giovanni-Radar

