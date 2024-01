Pokémon GO: Crypto Ho-Oh Konter für das Raid-Wochenende – Die besten Angreifer im Guide

Die 20 besten Konter gegen Crypto-Ho-Oh in Pokémon GO haben wir euch in diesem Raid-Guide zusammengefasst. Damit ihr den Raid-Boss schnell besiegen könnt, zeigen wir euch hier auf MeinMMO jeweils das beste Moveset.

Was ist das für ein Pokémon? Bei Crypto-Ho-Oh handelt es sich um die mächtige Crypto-Form von Ho-Oh. Das Pokémon stammt ursprünglich aus der 2. Spielgeneration und gehört zu den Typen Feuer und Flug.

Wann könnt ihr gegen Crypto-Ho-Oh antreten? Ihr findet Crypto-Ho-Oh in der Zeit vom 27. Januar 2024 um 06:00 Uhr bis zum 28. Januar 2024 um 22:00 Uhr in den Crypto-Raids der Stufe 5.

Die besten Konter gegen Crypto-Ho-Oh im Raid

Mega-Diancie mit Steinwurf und Steinhagel Crypto-Rameidon mit Katapult und Steinhagel Crypto-Rihornior mit Katapult und Felswerfer Mega-Despotar mit Katapult und Steinkante Mega-Aerodactyl mit Steinwurf und Steinhagel Rameidon mit Katapult und Steinhagel Crypto-Despotar mit Katapult und Steinkante Crypto-Aerodactyl mit Steinwurf und Steinhagel Monargoras mit Steinwurf und Meteorstrahl Crypto-Stolloss mit Katapult und Steinwurf Rihornior mit Katapult und Felswerfer Terrakium mit Katapult und Steinhagel Crypto-Amoroso mit Steinwurf und Steinhagel Mega-Rayquaza mit Drachenrute und Antik-Kraft Proto-Kyogre mit Kaskade und Ursprungswoge Crypto-Alola-Geowaz mit Steinwurf und Felswurf Crypto-Geowaz mit Steinwurf und Felswurf Despotar mit Katapult und Steinkante Brockoloss mit Katapult und Meteorstrahl Mega-Stolloss mit Katapult und Meteorstrahl

Schwächen von Crypto-Ho-Oh: Da Crypto-Ho-Oh zu den Typen Feuer und Flug gehört, ist es schwach gegen Angriffe der Typen Gestein, Wasser und Elektro. Besonders Gestein-Angriffe sind sehr effektiv und sollten im Kampf genutzt werden.

Kann man Shiny Crypto-Ho-Oh fangen? Ja, ihr könnt jetzt in Pokémon GO schillernde Crypto Ho-Oh finden und fangen.

Wie viele Trainer benötigt man? Trainer, die die besten Konter nutzen, mindestens Level 40 sind und bereits einige Erfahrung mit Raids gesammelt haben, können Crypto-Ho-Oh bereits zu dritt besiegen. Vorausgesetzt, jeder nutzt die Erlösten Edelsteine. Falls ihr Trainer dabei habt, die die Items nicht nutzen, sollte man mindestens 5 Trainer dabeihaben.